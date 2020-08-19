Матч за Суперкубок Украины и первые туры УПЛ пройдут без зрителей

Матч за Суперкубок Украины, как и первые туры УПЛ пройдут без зрителей, сообщает ТК Футбол.

Причина не допуска болельщиков на трибуны – ухудшение ситуации с пандемией коронавируса в стране.

Не так давно МОЗ Украины разрешил заполнять трибуны на 25%, однако сейчас пересмотрело свое решение и снова наложил запрет на посещение матчей.

Напомним, что первый тур нового сезона УПЛ пройдет на этих выходных, а матч за Суперкубок – 25 августа.

Также отметим, что за последние сутки в Украине зафиксировано 1 967 новых случаев заражения вирусом, что является антирекордом в стране.