Новая полоса. Эмоциональный видео ролик от Динамо с презентацией новой формы

Киевское "Динамо" накануне старта нового сезона презентовало новую форму. Официальный партнер столичного клуба компания New Balance в этот раз добавил горизонтальные полосы синего цвета. В похожей форме бело-синие выступали в середине 90-х. Кроме фото с презентацией новой формы "Динамо" опубликовало и видео ролик со слоганом: "Наша новая полоса, наша новая форма. Наша команда, наш город. Киев - это мы".