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Новая полоса. Эмоциональный видео ролик от Динамо с презентацией новой формы

Премьер-лига
(4 голосов)

Сидорчук и Гусев в главных ролях

Новая полоса. Эмоциональный видео ролик от Динамо с презентацией новой формы
Новина українською

Киевское "Динамо" накануне старта нового сезона презентовало новую форму. Официальный партнер столичного клуба компания New Balance в этот раз добавил горизонтальные полосы синего цвета. В похожей форме бело-синие выступали в середине 90-х. Кроме фото с презентацией новой формы "Динамо" опубликовало и видео ролик со слоганом: "Наша новая полоса, наша новая форма. Наша команда, наш город. Киев - это мы".

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В статье: Динамо (Киев) футбольная форма
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Комментарии (4)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
20.08.2020 в 16:35
Хорошо, что не коричневая полоса)
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+1
0
Бандеровець) (Одесса)
20.08.2020 в 16:29
Клип хороший
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0
0
Onside (Чернігів)
20.08.2020 в 15:36
У пацана з балончиком краще вийшло. Нью баланси явно схалтурили
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0
-1
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simargl (Чернигов)
20.08.2020 в 15:33
Прокатит. Привыкнут. Лучше прошлогодней.
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+2
0


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