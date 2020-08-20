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Новая полоса. Эмоциональный видео ролик от Динамо с презентацией новой формы
Сидорчук и Гусев в главных ролях
Киевское "Динамо" накануне старта нового сезона презентовало новую форму. Официальный партнер столичного клуба компания New Balance в этот раз добавил горизонтальные полосы синего цвета. В похожей форме бело-синие выступали в середине 90-х. Кроме фото с презентацией новой формы "Динамо" опубликовало и видео ролик со слоганом: "Наша новая полоса, наша новая форма. Наша команда, наш город. Киев - это мы".
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Комментарии (4)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
20.08.2020 в 16:35
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Бандеровець) (Одесса)
20.08.2020 в 16:29
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Onside (Чернігів)
20.08.2020 в 15:36
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-1
simargl (Чернигов)
20.08.2020 в 15:33
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+2
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