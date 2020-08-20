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Кривцов: Задачи Шахтера на сезон – это завоевание всех трофеев, в которых мы участвуем
Уже завтра горняки начинают новый сезон
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в эфире
"Была длительная пауза в связи с карантином. Думаю, все команды сейчас в одинаковых условиях находятся. У нас каждый футболист – это большой профессионал, поэтому будет отдаваться на поле и в тренировках на сто процентов.
У нас новый этап, можно сказать. Задачи самые высокие, как и всегда – это завоевание всех трофеев, в которых мы участвуем. Так что будем подходить уже в полной готовности к матчу с "Колосом". - отметил Кривцов
Напомним, что с "Колосом" "