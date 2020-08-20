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Кривцов: Задачи Шахтера на сезон – это завоевание всех трофеев, в которых мы участвуем

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже завтра горняки начинают новый сезон

Кривцов: Задачи Шахтера на сезон – это завоевание всех трофеев, в которых мы участвуем
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в эфире Shakhtar News рассказал о старте нового чемпионата и задачах команды на сезон.

"Была длительная пауза в связи с карантином. Думаю, все команды сейчас в одинаковых условиях находятся. У нас каждый футболист – это большой профессионал, поэтому будет отдаваться на поле и в тренировках на сто процентов.

У нас новый этап, можно сказать. Задачи самые высокие, как и всегда – это завоевание всех трофеев, в которых мы участвуем. Так что будем подходить уже в полной готовности к матчу с "Колосом". - отметил Кривцов

Напомним, что с "Колосом" "Шахтёр" сыграет в пятницу 21 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Начнется поединок в 19:00.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (7)
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yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:25
"Правда, гіллям тримати трофеї незручно", - резюмував Кривцов.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
20.08.2020 в 20:15
Поменьше бы болтали.
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0
-1
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Инспектор ( )
20.08.2020 в 19:24
Скажите спасибо Шахтеру, что зарабатывает очки для рейтинга Украины и 6 команд в Еврокубках. Кто бы сегодня это делал, если не Шахтер?
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.08.2020 в 20:23
Колос...
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0
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
20.08.2020 в 18:39
На Колосе за Интер реабилитироваться, только это никому не надо.
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0
0
prostors (Вольногорск)
20.08.2020 в 18:23
.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.08.2020 в 18:17
І оновлення антирекордів у єврокубках
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+2
0


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