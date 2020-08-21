Призетко: Динамо ввяжется в бой за золотые медали, но Шахтер выглядит сильней и классом выше

В пятницу, 21 августа стартует очередной, он же 30-й юбилейный чемпионат Украины. Что нового принесет, кому турнирные очки, победы и медали, а кому и горечь поражений и разочарований увидим уже скоро, ждать осталось недолго. О перспективе команд в новом сезоне UA-Футбол попросил высказать свое мнение бывшего игрока "Динамо", "Металлиста" и сборной Украины, а ныне футбольного эксперта Александра Призетко.

- Всех специалистов футбола волнует главный вопрос: сможет ли "Динамо" с приходом Мирчи Луческу составить конкуренцию "Шахтеру" в битве за первое место?

- Конечно, наш чемпионат с приходом такой колоритной фигуры как Мирча Луческу станет только ярче и интересней. "Динамо" во главе с таким тренером должно прибавить. Хотя "Шахтер" явный фаворит, но многие надеются, что динамовцы навяжут им борьбу, и будет "заруба" за чемпионство. Отдадим должное таким командам как "Заря", "Десна", "Александрия", "Колос" и тому же "Днепру-1", они чуть позади донетчан и киевлян по уровню игры и мастерству футболистов. Ждем интригу, как за первое место, так и за третье и ниже, дающее право играть в еврокубках.

Да, "Динамо" ввяжется в бой за золотые медали, но "Шахтер" пока выглядит сильней и классом выше, чем другие. Понятно, что у киевлян будут приобретения, и они смогут навязать конкуренцию горнякам, и наверняка уже не будет такого колоссального отрыва в 23 очка. Вряд ли это нравится болельщикам, от такой "борьбы" страдает уровень чемпионата, который пока находится на среднем, не высоком уровне. Думаю, "Шахтер" снова станет чемпионом, правда, в более тяжелой конкуренции со стороны "Динамо". Легкости, с которой донетчане выиграли прошлый чемпионат, мы больше не увидим.

- Многие матчи "Шахтеру" давались легко, словно тренировки с повышенной ответственностью.

- И это сыграло негативную роль в матче против "Интера", где они и пострадали от такой легкости. Когда ты выходишь мотивированным на каждый матч, где встречаешься с сильным оппонентом, идет нешуточная борьба с первой и до последней минуты, то ты готов и в еврокубках играть на пределе возможностей. А когда прошло только половина чемпионата, а ты уже чемпион, все равно подсознательно не включаешь все ресурсы, потом в трудные минуты тяжело запустить их и нет возможности играть на равных с командой классом выше. Это минус не "Шахтеру", а нашему чемпионату, когда они на две головы выше остальных. Чтобы мы не говорили, но уровень чемпионата имеет большое значение, когда команды выходят в Европу и играют там. Есть с чем сравнивать, в 2010-2014 годах у нас играли добротные легионеры, уровень чемпионата был высоким, тогда и в еврокубках сверкали "Шахтер", "Динамо", "Металлист" и "Днепр". "Шахтер" выигрывал Кубок УЕФА, а потом и "Днепр" играл в финале. А при таком чемпионате, как нынешний, наши клубы в еврокубках быстро теряются.

- Тревогу вызывает "Заря", стартующая в групповом этапе Лиги Европы. Почему? Ведь ушло четыре основных игрока, фактически костяк, на которых держалась команда. Особенно болезненно выглядит потеря линии защиты: Михайличенко, Тымчик и Чеберко. Плюс к ним добавился Леднев. У луганчан и так была проблема с глубиной запаса. А теперь и поныне. Пока никаких приобретений, которые могли бы заменить ушедших.

- Хотя говорят, что незаменимых нет, но не для этой ситуации. Найти им замену, большая проблема. "Заря" показывала хороший футбол, действовала как единый механизм, все понимали требования и стиль игры, то сейчас, если не провести качественную селекцию, им будет трудно, как в Лиге Европы, так и во внутреннем чемпионате. Даже если найдут новых игроков, нужно время, сыграться и влиться в коллектив, понять схему и структуру игры. Не смогут игроки молодежного состава выйти и сыграть на тех же позициях и на таком же уровне, как Михайличенко и Тымчик. Это два крайних защитника, через которых строилась атакующая игра. Они играли большую роль, что в атаке, что в обороне. Все зависит от качества игроков, которые придут им на смену. Эта четверка была знаковой для "Зари". Если не найдут им достойной замены, то у луганчан будут проблемы.

- Смогут ли "Десна", "Александрия" и "Колос" удержать свои позиции?

- Однозначно черниговцев и александрийцев для нашего чемпионата можно назвать третьей силой, и они смогут опять бороться за призовые места. От "Колоса" ожидаю такой же игры. А это бескомпромиссный характер, желание, и неуступчивость. Играя в первой шестерке, они получили неоценимый опыт, оббились и в концовке показали, что никого не боятся. Чего стоит их победа над "Динамо" 2:0, и чуть было не вывели "Зарю" в Лигу чемпионов. Однозначно после попадания в Лигу Европы быть ничего другого не может - кроме повторения успеха.

- Наверняка "Днепр-1" и "Ворскла" в новом чемпионате покажут свои амбиции?

- Ожидаю от днепрян цели на призовое место. У них все для этого есть, хорошая инфраструктура, материальная база, а главное состав позволяет воплотить все это. Трансферное окно еще будет долго открыто. Приобрели хорошего вратаря в лице Сарнавского, эта позиция иногда хромала. Также нужно искать равноценную замену Булеце и Супряге.

"Ворскла" с приходом Юрия Маскимова сразу преобразилась, показывая симпатичный футбол, пробилась в финал Кубка, где в равной борьбе лишь по пенальти уступила "Динамо". Сейчас в клубе наступило спокойствие в плане финансов, не потеряли никого из ведущих игроков кроме Луизао, но приобрели хороших исполнителей Татаркова и Яворского. Поэтому от них можно ожидать качественного скачка вверх и навязывания борьбы условно уже в прошлом командам из ТОП-6. Получим крепкого середняка.

Кому будет нелегко, так это "Мариуполю". Нужно создавать практически новую команду, ибо ушли основные игроки. Азовцы вроде озвучивают цель попадание в Лигу Европы, но одно дело говорить, другое делать. Пока с теми футболистами, что остались, решать высокие задачи проблематично. Все зависит и это актуально для всех команд, как они смогут укрепиться качественными игроками. Строительство дома идет от фундамента. Чем крепче фундамент, тем надежнее дом. Так и в футболе.

- А что можно ожидать от новичков Премьер-лиги, а также явного аутсайдера по игре команды "Львов"?

- От "Львова" пока никакой информации в селекционной работе нет, и на данный момент нет никаких громких трансферов, кроме потери ушедшего Татаркова. Этот футболист был знаковой фигурой для "горожан". В прошедшем сезоне "Львов" часто показывал невыразительную игру, а как будет в новом, пока загадка. Новичкам "Минаю", "Руху" и "Ингульцу", чтобы претендовать на что-либо, или, в крайнем случае, остаться в УПЛ, однозначно нужно укрепляться достаточно серьезными исполнителями. С такими составами как сейчас, им будет очень тяжело, даже решать локальную задачу – сохранение прописки в элите. "Минай" усилился опытным игроком и лучшим бомбардиром Первой лиги Кожановым. Но этого будет мало. Есть слухи, что они пополнятся игроками второго калибра из "Шахтера". Несмотря на то, что минайцы заняли первое место, игра команды не впечатлила. "Ингулец" по игре выглядит предпочтительней из этой тройки.

- Стартующий чемпионат пройдет по старой схеме: 14 команд в два круга. Это будет интересней, чем разделение на две группы?

- Отношусь к этому положительно. Хотя прошлогодний формат показал, что в ТОП-6 была интрига, матчи плей-офф подарили нам неожиданного участника Лиги Европы. Но все-таки полноценный чемпионат в два круга правильный и справедливый. Иногда приедается, что команды между собой встречаются по четыре раза. Есть свои плюсы и минусы. Думаю, и в классическом варианте нас ждет интрига до последнего тура, как и в прошедшем сезоне.