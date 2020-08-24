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ТаТоТаке: В Днепр-1 приедет Луизао и вернется Булеца

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне усилятся двумя игроками

ТаТоТаке: В Днепр-1 приедет Луизао и вернется Булеца
Новина українською

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о потенциальных летних трансферах "Днепра-1".

По информации источника, в днепровский клуб должен приехать экс-хавбек Ворсклы Луизао. Этот трансфер могли оформить раньше (стороны уже обо всем договорились), но футболист заболел и прибудет в Украину после выздоровления.

Также по словам источника в "Днепр-1" вернуться Скргкй Булеца. Ожидается, что хавбек вернется в днепровскую команду после матча за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером".

Напомним, что права на Луизао принадлежат "Порту", а "Ворскле" в прошлом сезоне хавбек играл в аренде (23 матча, 1 гол).

Булеца, в свою очередь, прошлый сезон провел в "Днепре-1" на правах аренды (27 матчей, 4 гола, 4 ассиста).

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В статье: Луизао Динамо (Киев) СК Днепр-1 Сергей Булеца ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
24.08.2020 в 20:37
Нехрен было Булецу забирать,а теперь лучше в Бельгию или к Реброву отдать
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