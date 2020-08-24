ТаТоТаке: В Днепр-1 приедет Луизао и вернется Булеца

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о потенциальных летних трансферах " Днепра-1 ".

По информации источника, в днепровский клуб должен приехать экс-хавбек Ворсклы Луизао. Этот трансфер могли оформить раньше (стороны уже обо всем договорились), но футболист заболел и прибудет в Украину после выздоровления.

Также по словам источника в "Днепр-1" вернуться Скргкй Булеца. Ожидается, что хавбек вернется в днепровскую команду после матча за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером".

Напомним, что права на Луизао принадлежат "Порту", а "Ворскле" в прошлом сезоне хавбек играл в аренде (23 матча, 1 гол).

Булеца, в свою очередь, прошлый сезон провел в "Днепре-1" на правах аренды (27 матчей, 4 гола, 4 ассиста).