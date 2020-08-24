Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря и Днепр-1 претендуют на Русина
Заря чуть ближе к игроку
Форвард "
Как сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский на форварда активно претендуют "Заря" и "Днепр-1".
Возможно, он чуть ближе к "Заре", где нападающий уже был.
Напомним, что первую часть прошедшего сезона Русин провел в аренде в "Заре" где в 14 матчах забил 5 голов и отдал 4 ассиста.
В январе этого года Русин вернулся в "Динамо", где в 12 матчах забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
24.08.2020 в 22:36
Ответить
0
0
kotigorok (Чернігів)
24.08.2020 в 22:34
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...