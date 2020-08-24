Заря и Днепр-1 претендуют на Русина

Форвард " Динамо " Назарий Русин, вероятно, и нынешний сезон проведет в аренде.

Как сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский на форварда активно претендуют "Заря" и "Днепр-1".

Возможно, он чуть ближе к "Заре", где нападающий уже был.

Напомним, что первую часть прошедшего сезона Русин провел в аренде в "Заре" где в 14 матчах забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

В январе этого года Русин вернулся в "Динамо", где в 12 матчах забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.