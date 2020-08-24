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Заря и Днепр-1 претендуют на Русина

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря чуть ближе к игроку

Заря и Днепр-1 претендуют на Русина
Новина українською

Форвард "Динамо" Назарий Русин, вероятно, и нынешний сезон проведет в аренде.

Как сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский на форварда активно претендуют "Заря" и "Днепр-1".

Возможно, он чуть ближе к "Заре", где нападающий уже был.

Напомним, что первую часть прошедшего сезона Русин провел в аренде в "Заре" где в 14 матчах забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

В январе этого года Русин вернулся в "Динамо", где в 12 матчах забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) СК Днепр-1 Назарий Русин
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
24.08.2020 в 22:36
Заря ждёт
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kotigorok (Чернігів)
24.08.2020 в 22:34
Він ще може бути корисним Динамо
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