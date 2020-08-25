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Ингулец переманил двух экс-менеджеров ПФЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений Мороз и Светлана Рыбакова получили должности в клубе

Ингулец переманил двух экс-менеджеров ПФЛ
Новина українською

"Ингулец" объявил о некоторых перестановках в руководстве клуба.

Должности в структуре клуба из Петрово получили экс-менеджеры ПФЛ Евгений Мороз и Светлана Рыбакова.

Мороз стал директором клуба из Петрово, а Рыбакова – директором по маркетингу.

Отметим, что оба менеджера работали в ПФЛ до августа нынешнего года. Мороз занимал должность спортивного директора организации, а Рыбакова – должность директора по маркетингу.

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В статье: Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Ингулец

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Комментарии (1)
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Lowdown-truth (Київ)
25.08.2020 в 21:39
Он воно як... Тепер ясно, звідки взявся ряд сумнівних пенальті у ворота суперників Інгульця на 90+ хвилинах у останніх турах першої ліги.
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