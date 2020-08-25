Ингулец переманил двух экс-менеджеров ПФЛ

" Ингулец " объявил о некоторых перестановках в руководстве клуба.

Должности в структуре клуба из Петрово получили экс-менеджеры ПФЛ Евгений Мороз и Светлана Рыбакова.

Мороз стал директором клуба из Петрово, а Рыбакова – директором по маркетингу.

Отметим, что оба менеджера работали в ПФЛ до августа нынешнего года. Мороз занимал должность спортивного директора организации, а Рыбакова – должность директора по маркетингу.