Премьер-лига
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Дмитрий Литвин покинул Олимпик
Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон
Донецкий "
Контракт между футболистом и клубом был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Напомним, что Литвин присоединился к "Олимпику" на правах свободного агента в зимнее межсезонье. За донецкую команду он провел 5 поединков в Премьер-лиге.
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Источник:ФК Олимпик
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