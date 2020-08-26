Дмитрий Литвин покинул Олимпик

Донецкий " Олимпик " расстался с защитником Дмитрием Литвином.

Контракт между футболистом и клубом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, что Литвин присоединился к "Олимпику" на правах свободного агента в зимнее межсезонье. За донецкую команду он провел 5 поединков в Премьер-лиге.