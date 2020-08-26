  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дмитрий Литвин покинул Олимпик
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дмитрий Литвин покинул Олимпик

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт расторгнут по взаимному согласию сторон

Дмитрий Литвин покинул Олимпик
Новина українською

Донецкий "Олимпик" расстался с защитником Дмитрием Литвином.

Контракт между футболистом и клубом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, что Литвин присоединился к "Олимпику" на правах свободного агента в зимнее межсезонье. За донецкую команду он провел 5 поединков в Премьер-лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Дмитрий Литвин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олимпик

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...