ПФК Львов узнал результаты повторных тестов на COVID-19

Поступили результаты очередного ПЦР-тестирование на коронавирус игроков, тренерского штаба и персонала ПФК " Львов ". По итогам тестов новых заболеваний в лагере команды не обнаружено.

Пятеро игроков и один представитель тренерского штаба, в которых ранее подтвердили положительные результаты ПЦР-тестов, продолжают режим самоизоляции. Еще одно подозрение на заболевание не подтвердилось. Остальные игроки команды постепенно возобновляют тренировочный процесс.

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Очень хорошо, что нам удалось оперативно предотвратить распространение новых заболеваний Covid-19 в команде. Мы сделали все от себя зависящее и своевременно перевели инфицированных режим самоизоляции. Теперь понемногу возвращаемся к тренировкам и настойчиво готовимся к возобновлениюматчей чемпионата Украины, - прокомментировал ситуацию генеральный директор ПФК "Львов" Андрей Панькив.

Напомним, из-за выявленных положительных результатов ПЦР-тестов в лагере "сине-золотых львов" УПЛ пришлось отложить матч 1 тура УПЛ "Львов" - "Минай", который должен был состояться 22 августа.