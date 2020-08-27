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Максимов: Ворскла ищет нападающего и опорного полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане продолжают работать на трансферном рынке

Максимов: Ворскла ищет нападающего и опорного полузащитника
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК Футбол рассказал о возможном кадровом усилении команды.

"Просматриваем, ищем, еще две позиции нужно закрыть. Хочется взять, чтобы человек сразу попадал и играл. Ищем нападающего и опорного полузащитника", – сказал Максимов.

Напомним, что в первом туре УПЛ "Ворскла" разгромила "Рух" (5:2), а во втором утре (12 сентября) сыграет с "Ингульцом".

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
ТК Футбол

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