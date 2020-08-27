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Максимов: Ворскла ищет нападающего и опорного полузащитника
Полтавчане продолжают работать на трансферном рынке
Главный тренер
"Просматриваем, ищем, еще две позиции нужно закрыть. Хочется взять, чтобы человек сразу попадал и играл. Ищем нападающего и опорного полузащитника", – сказал Максимов.
Напомним, что в первом туре УПЛ "Ворскла" разгромила "Рух" (5:2), а во втором утре (12 сентября) сыграет с "Ингульцом".
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Источник:ТК Футбол
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