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Буяльский тренируется индивидуально, Шепелев должен вернуться к беговой работе
Новости из лазарета
Отдельно от основной группы игроков на тренировке "
Наблюдал за партнерами со стороны Владимир Шепелев. Полузащитник только готовится приступить к беговой работе.
Напомним, что впереди у "Динамо" матч 2 тура УПЛ 12 сентября с "Десной", а 15 сентября - матч квалификационного этапа Лиги чемпионов с АЗ.
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Источник:Динамо
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