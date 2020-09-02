Буяльский тренируется индивидуально, Шепелев должен вернуться к беговой работе

Отдельно от основной группы игроков на тренировке " Динамо " занимался Виталий Буяльский. Он во время игры за Суперкубок получил повреждения - ушиб коленного сустава.

Наблюдал за партнерами со стороны Владимир Шепелев. Полузащитник только готовится приступить к беговой работе.

Напомним, что впереди у "Динамо" матч 2 тура УПЛ 12 сентября с "Десной", а 15 сентября - матч квалификационного этапа Лиги чемпионов с АЗ.