Арни Вильхамссон покинул Колос

26-летний исландский форвард " Колоса " Арни Вильхамссон покинул украинский клуб, сообщает Sport.ua.

Несмотря на действующий контракт, Вильхамссон убедил руководство клуба отпустить его домой по семейным обстоятельствам.

Футболист тяжело переживал длительный разрыв с родными и своей девушкой (которая является профи-футболисткой и играет за "Лион") из-за пандемии COVID-19.

Официально Арни ушел в неоплачиваемый отпуск, из которого он вряд ли вернется.

Напомним, что Вильхамссон стал игроком "Колоса" в ноябре 2019-го года в качестве свободного агента. Всего нападающий провел за ковалевский клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.