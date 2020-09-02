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Арни Вильхамссон покинул Колос

Премьер-лига
(2 голосов)

По семейным обстоятельствам

Арни Вильхамссон покинул Колос
Новина українською

26-летний исландский форвард "Колоса" Арни Вильхамссон покинул украинский клуб, сообщает Sport.ua.

Несмотря на действующий контракт, Вильхамссон убедил руководство клуба отпустить его домой по семейным обстоятельствам.

Футболист тяжело переживал длительный разрыв с родными и своей девушкой (которая является профи-футболисткой и играет за "Лион") из-за пандемии COVID-19.

Официально Арни ушел в неоплачиваемый отпуск, из которого он вряд ли вернется.

Напомним, что Вильхамссон стал игроком "Колоса" в ноябре 2019-го года в качестве свободного агента. Всего нападающий провел за ковалевский клуб 15 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Колос (Ковалевка) Арни Вильхамссон
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
02.09.2020 в 20:56
Арни прикинул - взяли Кормильца с его понтами, взяли малого динамовца - им явно будут давать играть. Значит сам Арни будет играть намного меньше. Он не супер форвард, но, думаю достоин большего, чем скамейка в Колосе. Удачи в дальнейшей карьере
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Serega1111 (Киев)
02.09.2020 в 20:58
Жаль, что ушел до еврокубков...
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0
0
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Инспектор ( )
02.09.2020 в 18:45
В Барсу?
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0
-2
ffggpl (Харьков)
02.09.2020 в 18:41
Жаль, хороший игрок...
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+1
0
alexfc (Киев)
02.09.2020 в 19:10
та да неплохой нападающий
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+1
0


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