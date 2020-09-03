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НСК Олимпийский - домашний для Динамо и Шахтера. Министр назвал это "максимальным использованием возможностей"

Премьер-лига
(1 голосов)

Базы обоих возле Киева

НСК Олимпийский - домашний для Динамо и Шахтера. Министр назвал это "максимальным использованием возможностей"
Новина українською

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов считает положительным то, что на НСК "Олимпийский", который принадлежит государству, теперь проводят свои матчи два украинских футбольных клуба: "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Об этом он заявил по итогам заседания правительства.

Сейчас база "Шахтера", после того, как они выехали из оккупированного Донецка, есть в Киеве. Поэтому мне кажется, что они просто оптимизировали свои потоки. Они летали в Харьков на матчи из Киева. Это нормально, когда государственное предприятие максимально использует свои возможности. Два клуба - хорошо, - сказал Немчинов.

В то же время он напомнил, что ранее "Шахтер" играл на "Арене Львов", но был вынужден покинуть Львов, так как считал, что там его не воспринимают зрители.

Во второй половине августа стало известно, что донецкий "Шахтер" с нового сезона будет проводить домашние матчи в Киеве. Харьков, где до недавнего времени дончане играли домашние поединки, больше не будет основным городом для "Шахтера".

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В статье: НСК Олимпийский Кабмин Олег Немчинов
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Источник:
Укрінформ

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.09.2020 в 09:43
Видно футбол в ЧУ надовго без глядачів, раз це броядче шапіто осідає на НСК, де його не сприймають як в треба.
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