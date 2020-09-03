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Скаут Шахтера заговорил о необходимости нового типа нападающего для главной команды
Мораеса мало
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По нападающим у нас основной профиль - Жуниор Мораес. Все основные качества - скорость, единоборства, завершение атак, игра головой.
Но я считаю, что игру "Шахтера" можно разнообразить, если у нас будут разноплановые нападающие.
Не только скоростной нападающий, который открывается в свободные зоны, который очень мобильный, а можно иметь запасной вариант - "столба". Сейчас у нас нет такого нападающего.
Игра "Шахтера" не предусматривает этого. Думаю, в будущем расширим функции нападающего, будет дополнительный вариант - "столб", - высказал мнение Котов.
Впереди у "Шахтера" матч 2 тура УПЛ с "Рухом", состоится он 12 сентября, а начнется в 19:30.