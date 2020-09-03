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Скаут Шахтера заговорил о необходимости нового типа нападающего для главной команды

Премьер-лига
(3 голосов)

Мораеса мало

Скаут Шахтера заговорил о необходимости нового типа нападающего для главной команды
Новина українською

Представитель "Шахтера", скаут Андрей Котов рассказал, какого профиля форвард может понадобиться клубу.

По нападающим у нас основной профиль - Жуниор Мораес. Все основные качества - скорость, единоборства, завершение атак, игра головой.

Но я считаю, что игру "Шахтера" можно разнообразить, если у нас будут разноплановые нападающие.

Не только скоростной нападающий, который открывается в свободные зоны, который очень мобильный, а можно иметь запасной вариант - "столба". Сейчас у нас нет такого нападающего.

Игра "Шахтера" не предусматривает этого. Думаю, в будущем расширим функции нападающего, будет дополнительный вариант - "столб", - высказал мнение Котов.

Впереди у "Шахтера" матч 2 тура УПЛ с "Рухом", состоится он 12 сентября, а начнется в 19:30.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Андрей Котов
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Комментарии (11)
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миг-25 (киев)
03.09.2020 в 13:10
Единоборства этой донецкой мартышки Мораеса? Да он при любом единоборстве падает на траву и корчится типа от боли В Украине Катьки-Ахметчицы сразу дают штрафной-а нормальные европейские судьи не обращают на ужимки этого ахметовского клоуна никакого внимания
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beatles (Крижопіль)
03.09.2020 в 13:41
Бан этого персонажа уже закончился?? А то без вас праздник был бы не полным!
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scorpius (Ck)
03.09.2020 в 12:49
Феррейра и Лещук были. Второго сплавили в виду однотипности с первым.
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oda1979 (Запорожье)
03.09.2020 в 12:43
Взяли бы Селезня..
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0
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megrivan (Курячі Лози)
03.09.2020 в 12:18
Самая лучшая кандидатура - Каргбо из Динамо. Настоящий столб, дубовый. Столбовее не бывает.
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+1
-1
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beatles (Крижопіль)
03.09.2020 в 12:23
неее, столб - стоит, карбо - это классическое бревно! Чтобы его поставить надо еще попыхтеть, да и то не факт что он станет столбом)))
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+1
0
Po4eson (Одесса)
03.09.2020 в 13:42
Беседин ещё
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Alex Sunchez
03.09.2020 в 11:53
Ждем беседина в шахте))
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beatles (Крижопіль)
03.09.2020 в 12:25
интересный вариант, кстати! А ну как начнет забивать много?? Ведь вспомним Брандао того же, да и Адриано был не супер нап, но забивал много!Правда Беседин тоже не "столб", реальный столб в нашем чемпионате один и этот уже пидстаркуватый Селезнев!
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+1
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FC Energy (Новая Каховка)
03.09.2020 в 11:43
Так был же такой, но вы его сплавили. Бланко Лещук
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scorpius (Ck)
03.09.2020 в 12:48
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