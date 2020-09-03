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Цитаишвили: Уступил бы Месси место в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Георигий отреагировал на шутки о переходе Лео в стан динамовцев

Цитаишвили: Уступил бы Месси место в Динамо
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили поделился мнением, стоит ли Лионелю Месси уходить из "Барселоны".

– Нет. Зачем? Сколько ему лет? Семья там живет, дети. Смысл ему уходить? Деньги он заработал, все заработал. Пусть останется легендой и закончит карьеру в "Барсе".

– А если бы Месси перешел в "Динамо", он бы заиграл с тобой в паре?

– Да какое заиграл бы, меня бы уже не было в "Динамо". Он везде играет, но основная позиция справа. Я бы уступил ему место, сказал бы: "Братан, играй сколько хочешь". Я бы стал чемпионом, не сыграв ни одной минуты. Медаль есть и все. Как в Суперкубке – я сидел, а медаль есть, – приводит слова Цитаишвили Dynamomania.com.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
03.09.2020 в 15:41
Пресс-бой. А место на поле уступить придётся и так ... Родригесу и Цыганкову ... в Колос ?? Или в Ингулец??
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Comment06 (Украина)
03.09.2020 в 15:25
Куда ни глянь- везде Цитаишвили! На интервью, комментарии по поводу и без всю энергию парень тратит. Так и до дубля договорится.
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