Гельзин: Американцы еще не забрали под себя Черноморец, ясность наступит скоро

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин прокомментировал сообщения СМИ о том, что американская компания, купившая стадион "Черноморец" в Одессе, также займется финансированием одноименного клуба.

"Думаю, информация о том, что американская компания забирает под себя клуб "Черноморец", не соответствует действительности. Пока что мы наблюдаем торможение переговорного процесса, потому что переговорщики плохие.

Дедлайн в этом вопросе? Думаю, дней через 10 уже наступит ясность", - сказал Гельзин.

Напомним, что ранее Гельзин изъявлял желание выкупить стадион "Черноморец" и перевезти донецкую команду в Одессу на постоянной основе. При этом "Олимпик" был готов изменить название клуба, либо слиться с футбольным клубом "Черноморец".

В свою очередь американская компания Allrise Capital приобрела одесский стадион и заявляла о возможности инвестирования и в одесский клуб.