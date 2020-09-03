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Гельзин: Американцы еще не забрали под себя Черноморец, ясность наступит скоро
Президент Олимпика не отказался от идеи объединить два клуба
Президент "
"Думаю, информация о том, что американская компания забирает под себя клуб "Черноморец", не соответствует действительности. Пока что мы наблюдаем торможение переговорного процесса, потому что переговорщики плохие.
Дедлайн в этом вопросе? Думаю, дней через 10 уже наступит ясность", - сказал Гельзин.
Напомним, что ранее Гельзин изъявлял желание выкупить стадион "Черноморец" и перевезти донецкую команду в Одессу на постоянной основе. При этом "Олимпик" был готов изменить название клуба, либо слиться с футбольным клубом "Черноморец".
В свою очередь американская компания Allrise Capital приобрела одесский стадион и заявляла о возможности инвестирования и в одесский клуб.