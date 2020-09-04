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Полученную от трансфера Супряги сумму Суркис должен разделить пополам с Коломойским

Премьер-лига
(2 голосов)

Такое соглашение

Полученную от трансфера Супряги сумму Суркис должен разделить пополам с Коломойским
Новина українською

Любую цифру, которую предложат за форварда "Динамо" Владислава Супрягу и которая будет выше 6 млн евро, должны разделить между собой Игорь Коломойский и Игорь Суркис, сообщает ТаТоТаке.

Именно поэтому киевское "Динамо" постоянно повышает цену на игрока.

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Суркис хочет получить столько, чтобы было что делить, - отметил ведущий Андрей Сеньков.

Напомним, что итальянская "Болонья" предлагает за игрока 13 млн евро.

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В статье: Игорь Суркис Игорь Коломойский Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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usovvictor (Kharkov)
04.09.2020 в 12:20
...зря зря, ему бы "обкататься" на лимонов 15-20 в Динамо при опытном тренере годика 2-3, выиграли бы обе стороны. Все таки своих до определенного времени надо выращивать в своей среде..., зачем играть в "скороспелку", когда есть свои таланты...
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+1
0
krakow (Херсон)
04.09.2020 в 11:26
СуКо Игори украинского футбола и остальной жизни.Супряга,то таке,пятак в пыли.Главный приз,оформил столичный суд.Вот это будет грызня.
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+1
-2
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ascent (Луксор)
04.09.2020 в 11:18
Смысл его тогда вообще продавать, пусть закончит карьеру в Динамо...
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+2
-1
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 11:00
И это Беня ушёл с футбола? Наивные эксперты
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+5
0
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K-Spirit (Киев)
04.09.2020 в 10:56
Долги отдают только трусы. Б. Коломойский
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+5
0


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