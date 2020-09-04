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Полученную от трансфера Супряги сумму Суркис должен разделить пополам с Коломойским
Такое соглашение
Любую цифру, которую предложат за форварда "Динамо" Владислава Супрягу и которая будет выше 6 млн евро, должны разделить между собой Игорь Коломойский и Игорь Суркис, сообщает ТаТоТаке.
Именно поэтому киевское "Динамо" постоянно повышает цену на игрока.
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Суркис хочет получить столько, чтобы было что делить, - отметил ведущий Андрей Сеньков.
Напомним, что итальянская "Болонья" предлагает за игрока 13 млн евро.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (5)
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usovvictor (Kharkov)
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