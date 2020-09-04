Полученную от трансфера Супряги сумму Суркис должен разделить пополам с Коломойским

...зря зря, ему бы "обкататься" на лимонов 15-20 в Динамо при опытном тренере годика 2-3, выиграли бы обе стороны. Все таки своих до определенного времени надо выращивать в своей среде..., зачем играть в "скороспелку", когда есть свои таланты...