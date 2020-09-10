УПЛ ТВ планируют запустить на ОТТ-платформе

Как известно, УПЛ планирует запустить собственный телеканал. Так, в среду 9 сентября состоялось заседании рабочей группы, по итогам которой стало известно, что запуск канала, вероятнее всего, будут осуществлять на OTT-платформе.

По словам исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, на начальных этапах для нового спортивного канала может использоваться уже существующая платформа OTT.

"Сейчас все больше склоняются в сторону ОТТ-сервиса. Возможно на начальных этапах будет сотрудничество с ОТТ-сервисом, который есть сейчас, но в любом случае это должен быть свой собственный, который нужно будет разработать", – сказал он.

А медиаэксперт Александр Глущенко отметил, что в дальнейшем канал может вырасти до привлечения других видов спорта и показывать не только футбольные трансляции.

"Создание "единого телепула", телеканала УПЛ и ОТТ-платформы, где будут собраны прямые трансляции и видеоархив матчей команд Премьер-Лиги в недалеком будущем может стать реальностью и бытностью. Сейчас прорабатываются юридические, технические и экономические аспекты. Мы все понимаем, что профессиональный футбол, как и любой другой вид спорта, — это бизнес, который должен зарабатывать, эволюционировать и развиваться. Задумка нетривиальна для телевизионного рынка. Это запуск телеканала, который будет доступен внутри Украины. Продажа прав на чемпионат и матчи международным платформам и сервисам. Запуск собственного сервиса, позволяющего украинцам в любой точке мира быть причастным к украинскому спорту, в частности — футболу. Я думаю, что со временем, можно будет говорить о полноценной спортивной платформе с привлечением других видов спорта и их популяризации", — сказал Глущенко.

Отметим, что технология OTT — метод предоставления видеоуслуг через интернет. Термин OTT означает доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя по сетям передачи данных, часто без прямого контакта с оператором связи.