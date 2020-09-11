Премьер-лига
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Бразильский нападающий Ренан ушел из ПФК Львов
В аренду
23-летний нападающий Ренан покинул расположение ПФК "
В новом клубе бразилец будет играть на правах годичной аренды с возможностью последующего выкупа.
Ренан стал игроком ПФК «Львов» летом 2019 года. За время в футболке «сине-золотых львов» успел сыграть в 30 официальных матчах и забил при этом 9 голов.
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Источник:ПФК Львів
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