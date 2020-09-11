Бразильский нападающий Ренан ушел из ПФК Львов

23-летний нападающий Ренан покинул расположение ПФК " Львов ". Отныне он будет защищать цвета португальского "Жил Висенте".

В новом клубе бразилец будет играть на правах годичной аренды с возможностью последующего выкупа.

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Ренан стал игроком ПФК «Львов» летом 2019 года. За время в футболке «сине-золотых львов» успел сыграть в 30 официальных матчах и забил при этом 9 голов.