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Бразильский нападающий Ренан ушел из ПФК Львов

Премьер-лига
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В аренду

Бразильский нападающий Ренан ушел из ПФК Львов
Новина українською

23-летний нападающий Ренан покинул расположение ПФК "Львов". Отныне он будет защищать цвета португальского "Жил Висенте".

В новом клубе бразилец будет играть на правах годичной аренды с возможностью последующего выкупа.

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Ренан стал игроком ПФК «Львов» летом 2019 года. За время в футболке «сине-золотых львов» успел сыграть в 30 официальных матчах и забил при этом 9 голов.

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В статье: ФК Львов Жил Висенте (Барселуш) аренда Ренан
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Источник:
ПФК Львів

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