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Форвард Динамо Исаенко забил гол за Колос в дебютном матче. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений поставил точку в погроме "Львова"

Форвард Динамо Исаенко забил гол за Колос в дебютном матче. ВИДЕО
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В матче второго тура УПЛ "Колос" разгромил "Львов" 4:0.

Последний гол в этом поединке забил новоиспечённый форвард ковалевцев Евгений Исаенко. Арендованный у киевского "Динамо" нападающий отметился забитым голом на 90+4 минуте.

Таким образом Исаенко забил свой первый гол за "Колос" уже в дебютном матче.

Видео гола Евгения

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В статье: ФК Львов УПЛ Колос (Ковалевка) Евгений Исаенко
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Комментарии (2)
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kre4et (Киев)
12.09.2020 в 19:58
Стадион новый, а звуки на нем слышны старые... Как же эти дудки зае...
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Kolibri (Киевоград)
12.09.2020 в 19:47
Нашу все, им интересуется Арсенал и Наполи! Предлагают 10 лямов, но у него прописано 15. Не сошлись пока, но борьба идёт и цена уже послезавтра 25 будет!
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