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Форвард Динамо Исаенко забил гол за Колос в дебютном матче. ВИДЕО
Евгений поставил точку в погроме "Львова"
В матче второго тура УПЛ
Последний гол в этом поединке забил новоиспечённый форвард ковалевцев Евгений Исаенко. Арендованный у киевского "Динамо" нападающий отметился забитым голом на 90+4 минуте.
Таким образом Исаенко забил свой первый гол за "Колос" уже в дебютном матче.
Видео гола Евгения
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Комментарии (2)
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kre4et (Киев)
12.09.2020 в 19:58
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Kolibri (Киевоград)
12.09.2020 в 19:47
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