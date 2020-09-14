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Дарио Срна: Ринат Ахметов звонит после каждого матча, проздравляет. Даже после Суперкубка
Когда команда проиграла 1:3
Директор по футболу "
Президент звонит после каждого матча, проздравляет. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем после каждого матча звонил.
Даже сейчас после Суперкубка позвонил и поздравил. Ему очень понравилась наша игра - я передал его слова о том, что он лучше будет проигрывать с хорошим атакующим футболом, чем выигрывать с таким футболом, который, образно говоря, демонстрировало "Динамо" в той игре.
Надо поздравить "Динамо" с победой в Суперкубке, но у них есть своя дорога, а у нас - наша. И я уверен, что мы на правильном пути.