Дарио Срна: Ринат Ахметов звонит после каждого матча, проздравляет. Даже после Суперкубка

Директор по футболу " Шахтера " и помощник главного тренера, а в прошлом - экс-игрок Дарио Срна рассказал ТК Футбол об общении с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

Даже сейчас после Суперкубка позвонил и поздравил. Ему очень понравилась наша игра - я передал его слова о том, что он лучше будет проигрывать с хорошим атакующим футболом, чем выигрывать с таким футболом, который, образно говоря, демонстрировало "Динамо" в той игре.

Надо поздравить "Динамо" с победой в Суперкубке, но у них есть своя дорога, а у нас - наша. И я уверен, что мы на правильном пути.