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Дарио Срна: Ринат Ахметов звонит после каждого матча, проздравляет. Даже после Суперкубка

Премьер-лига
(1 голосов)

Когда команда проиграла 1:3

Дарио Срна: Ринат Ахметов звонит после каждого матча, проздравляет. Даже после Суперкубка
Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" и помощник главного тренера, а в прошлом - экс-игрок Дарио Срна рассказал ТК Футбол об общении с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

Президент звонит после каждого матча, проздравляет. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем после каждого матча звонил.

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Даже сейчас после Суперкубка позвонил и поздравил. Ему очень понравилась наша игра - я передал его слова о том, что он лучше будет проигрывать с хорошим атакующим футболом, чем выигрывать с таким футболом, который, образно говоря, демонстрировало "Динамо" в той игре.

Надо поздравить "Динамо" с победой в Суперкубке, но у них есть своя дорога, а у нас - наша. И я уверен, что мы на правильном пути.

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В статье: Суперкубок Украины Дарио Срна Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
14.09.2020 в 08:06
А приехать в Украину, прийти на стадион через подтрибунное помещение боиться?
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