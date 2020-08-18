Дарио Срна верит, что победой в Суперкубке Шахтер реабилитируется за разгром от Интера

Легенда "Шахтера", а ныне ассистент главного тренера Дарио Срна считает, что Суперкубок Украины - это шанс для горняков реабилитироваться за неудачу в полуфинале Лиги Европы, в котором оранжево-черные проиграли "Интеру" 0:5.

"Надо двигаться вперед, готовимся уже к возвращению в Украину. Будет день выходной, затем тренировки и ждем матч с "Колосом". А потом есть шанс исправить все это и выиграть Суперкубок Украины", - сказал Срна в эфире программы Футбол NEWS.

Напомним, что в матче за Суперкубок "Шахтер" сыграет с "Динамо", которое возглавил бывший тренер горняков Мирча Луческу. Поединок запланирован на 25-е августа, игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".