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Дарио Срна верит, что победой в Суперкубке Шахтер реабилитируется за разгром от Интера

Премьер-лига
(4 голосов)

Легендарный капитан горняков прокомментировал провал в полуфинале

Дарио Срна верит, что победой в Суперкубке Шахтер реабилитируется за разгром от Интера
Новина українською

Легенда "Шахтера", а ныне ассистент главного тренера Дарио Срна считает, что Суперкубок Украины - это шанс для горняков реабилитироваться за неудачу в полуфинале Лиги Европы, в котором оранжево-черные проиграли "Интеру" 0:5.

"Надо двигаться вперед, готовимся уже к возвращению в Украину. Будет день выходной, затем тренировки и ждем матч с "Колосом". А потом есть шанс исправить все это и выиграть Суперкубок Украины", - сказал Срна в эфире программы Футбол NEWS.

Напомним, что в матче за Суперкубок "Шахтер" сыграет с "Динамо", которое возглавил бывший тренер горняков Мирча Луческу. Поединок запланирован на 25-е августа, игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Комментарии (9)
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x-valera (kovel)
18.08.2020 в 17:21
А як що програете тоді як???????????????
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v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 17:19
Это нифига не реабилитация.....
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alexfc (Киев)
18.08.2020 в 17:09
Неужели непонятно. Что победа над никаким Динамо (извинити, но пока это так), абсолютно неинтерсена болельщикам Шахтера. Болельщикам интересно есть ли в планах руководства сделать из Шахтера клуб уровнем выше среднего. Сейчас уровень середняка ЛЧ/ЛЕ. И постоянные влеты от более -менее серьезного соперника МС, Аталанта, Интер,список можно продолжать. Шахтер проиграл все матчи, где соперник был объективно сильнее. Ни разу не прыгнул выше головы. Не проявил характер, бесхребетность присутствует в команде. Будет ли покупка реального центрального защитника, не на перспективу, не бразильца/украинца, а такого который сходу может стать лучше нынешних ЦЗ. Когда будет смена Пятову. Его постоянные ляпы на выходах, не умение отбивать пенальти, да и просто возраст, некоторые голы можно хотя бы прыгнуть было, а не провожать глазами мяч, как ленивый кот.
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+1
0
Joyce (Donetsk)
18.08.2020 в 16:54
Господа! Уверен, что вы понимаете, о чем идет речь: когда ШД удовлетворит запросы сильных мира сего, тогда он и получит вожделенный "кубок", как это случилось в 2009 году. Еще 15 лет назад я говорил и говорю, что РЛА не попрет против "мира сего". Он есть очень послушный ученик своих учителей. Только дятел поверит в могущество Интера на фоне "беспомощного" ШД, Есть красные линии для ШД и... Баста! Не верю! Если Интер такой великий, почему он в ЛЕ, а не в ЛЧ? Бизнес есть бизнес. И чем страшнее, больнее, унизительнее поражение, тем все больше т больше возникает странных вопросов. Ребята! Неужели и вправду ШД настолько убогий? Кто в это верит?
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0
-2
balamyt (Boston)
18.08.2020 в 16:53
Победа отлаженной фут.машины Шахтера над...разобранным пока ДинамоК в Супер.кубке..Будит не Утешение...а Порка сильного соперника слабого...и не более.
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+1
-1
Alex.696 (Немирів)
18.08.2020 в 16:25
Ну, вже у фінал ЛЄ вийшли)))
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Comment06 (Украина)
18.08.2020 в 16:04
желательно со скальпом какого- то европейского гранда
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-1
Comment06 (Украина)
18.08.2020 в 16:02
Разгром от Интера в глазах болельщиков компенсирует только выход в плей офф ЛЧ желательно соск
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0
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Инспектор ( )
18.08.2020 в 15:41
Ну что за идиотизм. Разве не понятно, что Еврокубки это одно, п внутренние дела совсем другое
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