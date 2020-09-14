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Дарио Срна: С Олимпийским не вижу никаких проблем, у Динамо есть стадион имени Лобановского
С идеей выступила сама команда
Директор по футболу "
Мы играли во Львове, затем в Харькове, теперь в Киеве. Это решение пришло само по себе за счет коронавируса. Нам нельзя было некуда лететь. Мы свели риск к минимуму, теперь - всегда на "Олимпийском". Всем понравилось.
Поговорили между собой, с президентом - и приняли такое решение. Перелетов будет меньше, футболистам будет гораздо комфортнее. Я считаю, что это правильное решение. Осталось выиграть чемпионат - чтобы отпраздновать этот переезд.
У "Динамо" есть стадион имени Лобановского, а это - "Олимпийский". Никакой проблемы не было. "Колос" играл на "Олимпийском" - и никаких же проблем не было? Почему "Шахтер" не может играть на стадионе "Олимпийский", который принадлежит государству? Не вижу никаких проблем и не боюсь никаких провокаций. Это несправедливо.