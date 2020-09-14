Дарио Срна: С Олимпийским не вижу никаких проблем, у Динамо есть стадион имени Лобановского

Директор по футболу " Шахтера " Дарио Срна прокомментировал ТК Футбол переезд главной команды с домашней арены ОСК "Металлист" в Харькове на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Мы играли во Львове, затем в Харькове, теперь в Киеве. Это решение пришло само по себе за счет коронавируса. Нам нельзя было некуда лететь. Мы свели риск к минимуму, теперь - всегда на "Олимпийском". Всем понравилось.

Поговорили между собой, с президентом - и приняли такое решение. Перелетов будет меньше, футболистам будет гораздо комфортнее. Я считаю, что это правильное решение. Осталось выиграть чемпионат - чтобы отпраздновать этот переезд.