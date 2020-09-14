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Дарио Срна: С Олимпийским не вижу никаких проблем, у Динамо есть стадион имени Лобановского

Премьер-лига
(4 голосов)

С идеей выступила сама команда

Дарио Срна: С Олимпийским не вижу никаких проблем, у Динамо есть стадион имени Лобановского
Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал ТК Футбол переезд главной команды с домашней арены ОСК "Металлист" в Харькове на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Мы играли во Львове, затем в Харькове, теперь в Киеве. Это решение пришло само по себе за счет коронавируса. Нам нельзя было некуда лететь. Мы свели риск к минимуму, теперь - всегда на "Олимпийском". Всем понравилось.

Поговорили между собой, с президентом - и приняли такое решение. Перелетов будет меньше, футболистам будет гораздо комфортнее. Я считаю, что это правильное решение. Осталось выиграть чемпионат - чтобы отпраздновать этот переезд.

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У "Динамо" есть стадион имени Лобановского, а это - "Олимпийский". Никакой проблемы не было. "Колос" играл на "Олимпийском" - и никаких же проблем не было? Почему "Шахтер" не может играть на стадионе "Олимпийский", который принадлежит государству? Не вижу никаких проблем и не боюсь никаких провокаций. Это несправедливо.

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В статье: Киев НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (15)
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Footballhead (м. Чернігів)
14.09.2020 в 11:19
Той випадок, коли хуєвлян нагибають понаєхали з шахтарського колхозу. Годі й чекати більшого приниження.
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0
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
14.09.2020 в 10:58
Ай красава) Правильно циганам стадион, не нужен)
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+1
-2
avatar
Vovan7219 (Киев)
14.09.2020 в 10:47
Слышь, Срна, симулянт хренов. А не пошел бы ты нахер!? У Шахтера тоже стадион есть в Донецке, какие проблемы? Сваливайте туда и играйте. Не вижу никаких проблем. Если тебя тут приютили, то нехер борзеть, ты не у себя дома. Ахреневший тип.
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+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.09.2020 в 11:29
Сваливай на свой стадион им. Лобановского. Советчик закаканый)
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0
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
14.09.2020 в 10:04
Хотел написать, что до взрывов жоп осталось пару секунд, но уже полыхает и так)
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+2
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.09.2020 в 10:03
Все правильно, но реплик неприятных всеравно будет куча.
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+1
-3
Aalex-696 (Немирів)
14.09.2020 в 11:17
Таки вірно пишуть про фактичну відсутність мозку у пташок колібрі.
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0
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.09.2020 в 11:27
Захлебнись спер..ой от своих 69 с мистером в его 75))))
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.09.2020 в 09:50
Оскільки шахти, що належали ахметову фінансувалися з бюджету, то й так звана донбас-арена виходить належить гасударству. Звалюйте нах в Маріуполь, де зареєстрований клуб.
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+5
-3
vinn (Khmelnitsky)
14.09.2020 в 09:45
ультраси ДК- де ультиматум?
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+3
-1
viajador (село Ригачка)
14.09.2020 в 09:38
Прикольний Срна. Виберіть його президентом після Зеленського. У Динамо є стадіон Динамо, а у Шахтьора стадіон Донбас-Арена і Срна.
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+5
-4
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Kolibri (Киевоград)
14.09.2020 в 10:04
Но и те и другие по каким-то причинам там не играют.
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0
-3
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knmua(Киев) (Киев)
14.09.2020 в 10:31
ДК без проблем перейдет на "Динамо", ШД будет играть на Днобасс-арене? Место регистрации ШД г. Мариуполь, по регламенту команда должна выступать по месту регистрации! Но ручная федерация с купленной павелкой и всё, можно играть где хочется, потому как бабло наворованное на Амстердам+ позволяет.
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.09.2020 в 11:32
А лучше было бы, если это наворованое бабло он вкладывал в какой-то турецкий клуб к примеру?
0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
14.09.2020 в 09:35
Так який це тепер бальшой шахтьор Львів, Харків, чи Київ?
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+5
-3


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