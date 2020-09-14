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Дарио Срна высказался о перспективах трансфера Матвиенко и роль Ахметова
Его надо заинтересовать
Директор по футболу "
Заинтересованность в наших футболистов есть со стороны многих европейских клубов. Последнее решение будет принимать президент. Вести переговоры будет CEO Сергей Палкин, а я буду говорить свое мнение и помогать.
Что касается сегодня, то не планируется никаких приобретений, ни продаж. Но все наши футболисты на виду у европейского футбола и все может измениться за один день.
Что касается [Николая] Матвиенко, то к нему есть интерес. Он может сыграть на позиции центрального, левого защитника.
Демонстрирует хороший футбол на хорошем уровне. Многие клубы хотят видеть его в своей команде. Но за переход Матвиенко надо сделать хорошее предложение, которое устроит нашего президента.
Напомним, что Матвиенко интересуются сразу несколько клубов АПЛ ("Вест Хэм", "Лидс", "Арсенал"), итальянский "Наполи".