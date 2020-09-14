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Дарио Срна высказался о перспективах трансфера Матвиенко и роль Ахметова

Премьер-лига
(2 голосов)

Его надо заинтересовать

Дарио Срна высказался о перспективах трансфера Матвиенко и роль Ахметова
Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна в разговоре с ТК Футбол высказался о возможных трансферах донецкого клуба.

Заинтересованность в наших футболистов есть со стороны многих европейских клубов. Последнее решение будет принимать президент. Вести переговоры будет CEO Сергей Палкин, а я буду говорить свое мнение и помогать.

Что касается сегодня, то не планируется никаких приобретений, ни продаж. Но все наши футболисты на виду у европейского футбола и все может измениться за один день.

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Что касается [Николая] Матвиенко, то к нему есть интерес. Он может сыграть на позиции центрального, левого защитника.

Демонстрирует хороший футбол на хорошем уровне. Многие клубы хотят видеть его в своей команде. Но за переход Матвиенко надо сделать хорошее предложение, которое устроит нашего президента.

Напомним, что Матвиенко интересуются сразу несколько клубов АПЛ ("Вест Хэм", "Лидс", "Арсенал"), итальянский "Наполи".

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В статье: Дарио Срна трансферы Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
Великий футбол

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