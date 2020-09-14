Дарио Срна высказался о перспективах трансфера Матвиенко и роль Ахметова

Директор по футболу " Шахтера " Дарио Срна в разговоре с ТК Футбол высказался о возможных трансферах донецкого клуба.

Заинтересованность в наших футболистов есть со стороны многих европейских клубов. Последнее решение будет принимать президент. Вести переговоры будет CEO Сергей Палкин, а я буду говорить свое мнение и помогать.

Что касается сегодня, то не планируется никаких приобретений, ни продаж. Но все наши футболисты на виду у европейского футбола и все может измениться за один день.