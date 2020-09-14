Премьер-лига
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Экспертная лига единогласно определилась относительно лучшего игрока 2 тура УПЛ
Отметился дублем
Украинская Премьер-лига после опроса специалистов определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 2-го тура Лиги.
В состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо, Игорь Яворский, Сергей Нагорняк,
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По итогам голосования победу одержал нападающий "
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Источник:УПЛ
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