Экспертная лига единогласно определилась относительно лучшего игрока 2 тура УПЛ

Украинская Премьер-лига после опроса специалистов определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 2-го тура Лиги.

В состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо, Игорь Яворский, Сергей Нагорняк,