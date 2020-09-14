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Экспертная лига единогласно определилась относительно лучшего игрока 2 тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Отметился дублем

Экспертная лига единогласно определилась относительно лучшего игрока 2 тура УПЛ
Новина українською

Украинская Премьер-лига после опроса специалистов определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 2-го тура Лиги.

В состав экспертного совета входили Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Йожеф Сабо, Игорь Яворский, Сергей Нагорняк,

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По итогам голосования победу одержал нападающий "Колоса" Владимир Лысенко, который в дебютном матче Коваливке на обновленном стадионе отличился «дублем». За него отдали голоса все респонденты.

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В статье: Владимир Лысенко УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ

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