Премьер-лига
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Исмаили, Малышев и Вакула - вне общей группы Шахтера
Шахтер готовится к Заре
В понедельник 14 сентября, "
Команда провела утреннюю тренировку, которая складывалась из стандартной разминки, набора игровых упражнений и турнира трех, а завершилась двусторонкой на половине поля без ограничений.
В общей группе все футболисты, за исключением Максима Малышева, Исмаили и Владислава Вакулы.
Напомним, что матч "Заря" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало в 17:00.
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Источник:ФК Шахтер
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