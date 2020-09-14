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Исмаили, Малышев и Вакула - вне общей группы Шахтера

Премьер-лига
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Шахтер готовится к Заре

Исмаили, Малышев и Вакула - вне общей группы Шахтера
Новина українською

В понедельник 14 сентября, "Шахтер" начал подготовку к матчу 3-го тура УПЛ с "Зарей".

Команда провела утреннюю тренировку, которая складывалась из стандартной разминки, набора игровых упражнений и турнира трех, а завершилась двусторонкой на половине поля без ограничений.

В общей группе все футболисты, за исключением Максима Малышева, Исмаили и Владислава Вакулы.

Напомним, что матч "Заря" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Максим Малышев Владислав Вакула
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Источник:
ФК Шахтер

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