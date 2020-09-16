Жуниор Мораес – лучший игрок Шахтера сезона-2019/20

" Шахтер " подвел итоги голосование на звание лучшего игрока прошлого сезона.

По итогам голосования болельщиков в соцсетях награду получил нападающий и лучший бомбардир команды Жуниор Мораес, который набрал 36,5% голосов.

Второе место в опросе занял Тайсон, третье – Тарас Степаненко (1 591), четвертое – Марлос (709).

– Быть игроком сезона – огромная честь! Это плоды большой работы и помощи всех моих партнеров по команде. Ключ к успеху – мотивация. Каждый день я стараюсь быть лучше, чем вчера. Так и "Шахтер" – клуб с каждым годом прибавляет, – отметил Жуниор.