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Жуниор Мораес – лучший игрок Шахтера сезона-2019/20

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард в голосовании болельщиков набрал более 35% голосов

Жуниор Мораес – лучший игрок Шахтера сезона-2019/20
Новина українською

"Шахтер" подвел итоги голосование на звание лучшего игрока прошлого сезона.

По итогам голосования болельщиков в соцсетях награду получил нападающий и лучший бомбардир команды Жуниор Мораес, который набрал 36,5% голосов.

Второе место в опросе занял Тайсон, третье – Тарас Степаненко (1 591), четвертое – Марлос (709).

– Быть игроком сезона – огромная честь! Это плоды большой работы и помощи всех моих партнеров по команде. Ключ к успеху – мотивация. Каждый день я стараюсь быть лучше, чем вчера. Так и "Шахтер" – клуб с каждым годом прибавляет, – отметил Жуниор.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК Шахтер

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