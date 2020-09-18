Десна подтвердила пребывание своего нападающего в бельгийском клубе - прошел медосмотр

Нападающий черниговской " Десны " Александр Филиппов находится в Бельгии. Он прошел медицинский осмотр в клубе "Сент-Трюйден".

Переговоры между бельгийским клубом и "Десной" по трансферу игрока на финальном этапе, - сообщает черниговский ФК.

27-летний Филиппов успешно сдал все тесты, в том числе и на коронавирус. Поэтому он сможет уже в ближайшее время присоединиться к новой команде, сообщают бельгийские СМИ.

С начала этого сезона Филиппов провел оба матча в УПЛ за "Десну", забил 1 гол с пенальти.

По слухам, "Десна" хочет получить 1,5 миллиона евро за контракт Филиппова, а "Сент-Трюйден" предлагает не больше миллиона.