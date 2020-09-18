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Десна подтвердила пребывание своего нападающего в бельгийском клубе - прошел медосмотр

Премьер-лига
(1 голосов)

И может присоединиться

Десна подтвердила пребывание своего нападающего в бельгийском клубе - прошел медосмотр
Новина українською

Нападающий черниговской "Десны" Александр Филиппов находится в Бельгии. Он прошел медицинский осмотр в клубе "Сент-Трюйден".

Переговоры между бельгийским клубом и "Десной" по трансферу игрока на финальном этапе, - сообщает черниговский ФК.

27-летний Филиппов успешно сдал все тесты, в том числе и на коронавирус. Поэтому он сможет уже в ближайшее время присоединиться к новой команде, сообщают бельгийские СМИ.

С начала этого сезона Филиппов провел оба матча в УПЛ за "Десну", забил 1 гол с пенальти.

По слухам, "Десна" хочет получить 1,5 миллиона евро за контракт Филиппова, а "Сент-Трюйден" предлагает не больше миллиона.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Филиппов
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Источник:
Десна

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Комментарии (13)
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Divine (Чернигов)
18.09.2020 в 12:30
писал на трибуне, продублирую :вижу одни плюсы:- 28 лет, еще пару лет и кроме Десны ничего не светит!- Бельгия - супер цивилизованная страна с хорошей футбольной инфраструктурой!- уверен, в Бельгии у него зп будет в 3, а то и больше, раз выше! Знаю ребят, которые в 2й лиги Бельгии получают больше чем ребята у нас в Десне!- Бельгийский чемпионат не самый сильный, и такие игроки как Филиппов в нем будут доминировать.- Команда ниже среднего, а это значит, что он будет в ней выделятся, и если выдаст такой же сезон как в Десне, имеет все шансы перейти в клуб выше статусом!- Уверен, еще был семейный совет, где жена тоже голосовала за Бельгию!не нужно сюда приплетать сборную..Или почему не перешел в более титулованный клуб? Да логично же, было б предложение лучше - перешел бы.Почему не сыграть с Вольсбургом, а потом перейти?Думаю там ребята не тупые, и значит других вариантов не было. Предоставился шанс, он его использовал. Удачи Сане, будем держать за тебя кулаки. Надеюсь, ты еще вернешься жить в Чернигов, ведь тут уже с 2016 го года. Уже родной город)
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0
0
Vantala (Kharkiv)
18.09.2020 в 12:27
Распродажа вместо усиления к еврокубкам. Похоже они смирились с тем, что Вольсбург им не по зубам.
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+2
0
Alex Sunchez
18.09.2020 в 13:10
чтобы пройти Вольфсбург нужно усилится лямов эдак на 50, думаю Десне это не по карману.
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0
0
football_soccer (Украина)
18.09.2020 в 12:22
отпускать своего основного форварда в аккурат перед матчем лиги Европы..... ребятки уж как-то слишком раньше времени испугались Вольфсбург
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0
0
avatar
Инспектор ( )
18.09.2020 в 12:22
Полностью поддерживаю RIVALS (Борисовка) Может кто из Чернигова прояснит ситуацию
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+1
0
RIVALS (Борисовка)
18.09.2020 в 11:57
Лучше бы Александрия играла
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0
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.09.2020 в 11:58
То треба було не програти у плей-оф Орендуполю й виграти у Колосса.
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+5
0
RIVALS (Борисовка)
18.09.2020 в 12:08
Тогда объясни мне смысл, выйти в Европу и отпустить лидеров перед матчем с Вольфсбургом ?
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.09.2020 в 12:20
Нижче я якось намагаюся пояснити
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.09.2020 в 11:57
Щось ситуація нагадує мені ту, що була у Металісті, коли туди дорвався курченко: у інфарстурктуру не вкладаються, а найкращих гравців відпускають або даром або майже за безцінь.
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
18.09.2020 в 12:11
я вчора писав, якщо збагрять за 1.5 то це буде за щастя.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.09.2020 в 12:21
У таких Суперклубів як Сент-Труйден навряд чи є 1,5 млн. щоб платити за гравця, якого мало знають.
0
0
RIVALS (Борисовка)
18.09.2020 в 11:57
Это уровень! От Вольфсбурга значит 5 получите...
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-2


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