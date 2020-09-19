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Премьер-лига

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Луческу экспериментирует. Динамо выходит на Львов с юной парой центрбеков и Ледневым

Премьер-лига
(2 голосов)

Мирча выпустит в старте Сироту и Забарного в центре обороны

Луческу экспериментирует. Динамо выходит на Львов с юной парой центрбеков и Ледневым
Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" дома сыграет против "Львова".

Стали известны стартовые составы команд на этот матч.

"Динамо": Бущан - Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера - Шепелев, Андриевский, Леднев - Вербич, Цитаишвили - Супряга.

Запасные: Бойко, Алибеков, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Соль, Кравец.

"Львов": Литовченко - Кравчук, Челич, Михоби, Клименчук - Борзенко, Грисьо, Айнсалу, Кошман, Ныч - Фелипе.

Запасные: Костик, Вычижанин, Савошко, Малашевский, Романчук, Велвес, Комарец.

Начало поединка - 19:30.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) УПЛ
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Комментарии (4)
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ShtanGa (Славське)
19.09.2020 в 20:25
фкдк ніякий.....береже сили на кубок України.,..
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Siren05 (Мариуполь)
19.09.2020 в 20:22
По первому тайму могу сказать... Вернее ничего не могу сказать, т.к. никаких действий не было. Зря убитое на просмотр время. Жду второй тайм...
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simargl (Чернигов)
19.09.2020 в 19:30
Смело. Но и в таком составе штук 5 положат фклу...
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Наш (Одесса)
19.09.2020 в 20:18
Кравец, ты... ? )
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