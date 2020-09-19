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Луческу экспериментирует. Динамо выходит на Львов с юной парой центрбеков и Ледневым
Мирча выпустит в старте Сироту и Забарного в центре обороны
В рамках 3-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" дома сыграет против "Львова".
Стали известны стартовые составы команд на этот матч.
"Динамо": Бущан - Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера - Шепелев, Андриевский, Леднев - Вербич, Цитаишвили - Супряга.
Запасные: Бойко, Алибеков, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Соль, Кравец.
"Львов": Литовченко - Кравчук, Челич, Михоби, Клименчук - Борзенко, Грисьо, Айнсалу, Кошман, Ныч - Фелипе.
Запасные: Костик, Вычижанин, Савошко, Малашевский, Романчук, Велвес, Комарец.
Начало поединка - 19:30.