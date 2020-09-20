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Десна выручила за Филиппова полтора млн евро

Премьер-лига
(5 голосов)

Форвард переехал в Бельгию

Десна выручила за Филиппова полтора млн евро
Новина українською

Стало известно, сколько "Десна" выручила с продажи Александра Филиппова в "Сент-Трюйден".

Согласно данным портала Transfermarkt, черниговский клуб получит за форварда полтора миллиона евро.

Украинец подписал с бельгийским клубом контракт на 3 года.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего форварда было 16 голов в УПЛ.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Комментарии (7)
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Глюк Львів (Лемберг)
20.09.2020 в 13:37
Хороший гендель для Десни.
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+1
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
20.09.2020 в 13:28
Десна, що не надіється пробитися до Ліги Європи, якщо задешево продала свого лідера?
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+1
-1
avatar
donkrot (Донецк)
20.09.2020 в 13:12
Как то наши клубы дешевенько продают своих лидеров.
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+3
0
фанат футбола (Poltava)
20.09.2020 в 13:04
Удачі Філіпову.
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+2
-1
Наш (Одесса)
20.09.2020 в 13:01
продадут за 15...
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
20.09.2020 в 13:02
Не исключено
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+2
0
Глюк Львів (Лемберг)
20.09.2020 в 13:36
Мало. 150.
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+1
0


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