Премьер-лига
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Десна выручила за Филиппова полтора млн евро
Форвард переехал в Бельгию
Стало известно, сколько "Десна" выручила с продажи Александра Филиппова в "Сент-Трюйден".
Согласно данным портала Transfermarkt, черниговский клуб получит за форварда полтора миллиона евро.
Украинец подписал с бельгийским клубом контракт на 3 года.
В минувшем сезоне на счету 27-летнего форварда было 16 голов в УПЛ.
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Комментарии (7)
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Глюк Львів (Лемберг)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
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donkrot (Донецк)
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Наш (Одесса)
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Глюк Львів (Лемберг)
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