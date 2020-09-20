Десна выручила за Филиппова полтора млн евро

Стало известно, сколько "Десна" выручила с продажи Александра Филиппова в "Сент-Трюйден".

Согласно данным портала Transfermarkt, черниговский клуб получит за форварда полтора миллиона евро.

Украинец подписал с бельгийским клубом контракт на 3 года.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего форварда было 16 голов в УПЛ.