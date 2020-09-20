Луиш Каштру: С Зарей у нас были командные проблемы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после ничьи с луганской "Зарей" в рамках 3-го тура УПЛ.

"Для нас был интересный второй тайм. Первый тайм нас не интересовал – там мы совершили много ошибок, неправильно размещались, нам не удавалось играть компактно, неправильно проводили атаки.

Во втором тайме скорректировали ошибки, мы больше добирались до ворот соперника. Первый тайм мы проиграли, во втором мы выиграли 1:0, что привело к финальному результату. Поздравляю "Зарю" и своих игроков за второй тайм.

Когда оцениваю команду, то только как команду. Индивидуальные проблемы мы решим в раздевалке. У нас были проблемы как у команды, во втором тайме их не было. Линия обороны не подтягивалась к полузащите, это открывало зоны. Позволяли спокойно действовать нападающим "Зари", полузащитники забегали за спину.

Не смогли провести хороший первый там, но второй был хорошим, хоть и не привел нас к победе", - рассказал Каштру.