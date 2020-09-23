Коноплянка: Рух – хорошая команда, которую не стоит недооценивать

Полузащитник " Шахтера " Евгений Коноплянка рассказал о своих ожиданиях перед перенесенным матчем 2-го тура УПЛ с "Рухом", который состоится сегодня.

"В этом году мы уже проводили с ними товарищеский поединок – хорошая команда, которую не стоит недооценивать. Также нужно учитывать, что "Рух" еще не набирал очки в чемпионате и в матче с нами будет стремиться заработать свои первые баллы в Премьер-лиге.

Мы только сыграли с луганчанами и подустали психологически и физически, ведь вы сами видели, что встреча была непростой. Сейчас восстанавливаемся, забываем неудачу и готовимся непосредственно к следующему поединку. Детально разбираем "Рух". У нас плотный график, и легче, когда ты играешь и находишься в тонусе. Но и на тренировках мы выкладываемся, работаем как можем", - сказал Коноплянка.