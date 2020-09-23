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Коноплянка: Рух – хорошая команда, которую не стоит недооценивать
Горняки сегодня сыграют с львовянами
Полузащитник "
"В этом году мы уже проводили с ними товарищеский поединок – хорошая команда, которую не стоит недооценивать. Также нужно учитывать, что "Рух" еще не набирал очки в чемпионате и в матче с нами будет стремиться заработать свои первые баллы в Премьер-лиге.
Мы только сыграли с луганчанами и подустали психологически и физически, ведь вы сами видели, что встреча была непростой. Сейчас восстанавливаемся, забываем неудачу и готовимся непосредственно к следующему поединку. Детально разбираем "Рух". У нас плотный график, и легче, когда ты играешь и находишься в тонусе. Но и на тренировках мы выкладываемся, работаем как можем", - сказал Коноплянка.
Напомним, что матч "Рух" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:00, а UA-Футбол