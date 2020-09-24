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Болонья предложила за Супрягу 12 млн евро плюс бонусы. Суркис хочет больше

Премьер-лига
(3 голосов)

Торги продолжаются

Болонья предложила за Супрягу 12 млн евро плюс бонусы. Суркис хочет больше
Новина українською

"Болонья" продолжает вести переговоры по нападающему "Динамо" Владиславу Супряге.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "Болонья" предложила киевлянам за игрока 12 млн евро с возможными бонусами. При этом, итальянский клуб хочет оформить трансфер через аренду с правом обязательного выкупа.

Впрочем, президент Динамо Игорь Суркис пока что не идет на уступки и хочет получить за форварда 15 млн евро.

В любом случае, стороны в ближайшее время должны будут либо форсировать переговоры, либо отказаться от потенциального трансфера, так как трансферное окно в Италии закрывается 5 октября.

Напомним, что в стартовавшем сезоне Супряга в 6 матчах за "Динамо" забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Комментарии (48)
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royalstas (Вінниця)
24.09.2020 в 21:21
Хз наврядчи він сам захоче проміняти групу лч на Болонью. А Суркіс то і подавну не відпустить лише якщо Супряга сам захоче піти.
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0
0
storm_ua (Николаев)
24.09.2020 в 21:19
В Италии ему помогут выйти на новый уровень.В дыне он просто деградирует, это очевидно.
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
24.09.2020 в 21:19
Не в коем случае не продавайте супер-голеодора!!!
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:53
Треба звалювати так як Степаненко та Кривцов, зараз не факт вже що Ференцварош який їх підбере...)))
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+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:46
Прийшло на думку: Як співав Висоцький: Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащат из семьи, а гадость пьют из економии, хоть по утрам, да на свои...
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+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 20:47
Поясни...
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:48
Асоціація з Болоньєю.
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 20:51
Понятно... А я подумал, что Динамо держит Супрягу потому, что денег нет (из экономии) на нормального форварда, поэтому обходятся тем, что есть (да на свои)...
+1
-2
avatar
simargl (Чернигов)
24.09.2020 в 20:51
У Витька IQ65 ...
+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 20:53
Нет, ну то что он бывает вредный - факт, но думаю с мозгами там все в порядке...
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
24.09.2020 в 20:40
если бы болонья и вправду хотела взять игрока она бы не торговалась за условные 3-5 миллиона.
Ответить
0
-2
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 20:42
Здесь торг не за условные 3-5 млн, а за 8-10 млн...
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
24.09.2020 в 20:51
я не в теме. вроде как Болонья 10 предлагала изначально. Теперь 12. Хотя, мне кажется, если бы он им был сейчас интересен подд конец трансферного окна - они бы дали 15.
0
-3
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 20:55
Реальная его цена 3-5 млн, а хотят продать за 12-15 млн...
+1
-3
Djibouti (Djibouti)
24.09.2020 в 20:39
12 и бонусы отличный вариант
Ответить
+1
-2
storm_ua (Николаев)
24.09.2020 в 20:34
Плевать что хочет суркис, дыня убийца талантов. Супряга опять начал тормозить, не его это команда. Через пвру лет это будет очередной гладкий.
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+4
-5
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 20:35
... Кравец или Беседин...
Ответить
+3
-4
Vantala (Kharkiv)
24.09.2020 в 20:36
Вот пусть болонья и берет себе кравца или беседина.
+3
-2
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 20:41
"Через пару лет это будет очередной Гладкий." ... Кравец или Беседин...
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:41
Супрязі 20, а Кравцю 31. Елементарна арихметика.
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 20:45
Повторяю еще раз и медленно: "Через пару лет это будет очередной Гладкий, Кравец или Беседин"
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 20:45
Если не свалит...
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:47
Доля Коноплянки тебе ні на що не наводить? Звалив свого часу..
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 20:48
Поэтому сваливать нужно пока молодой. Ярмоленко тоже яркий пример...
+3
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:50
А що "яркого" в Ярмоленка: вчора у КЛ 2+2?))
+1
-2
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 20:57
С кем? Я о существовании этой команда из какого-то графства только вчера и узнал, а с Арсеналом он налажал...
0
-2
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 21:00
Яркий пример того, что уходить Ярмоленко нужно было раньше: Суркис его передержал...
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 21:06
Ну то вони самі типа рвуться на захід.а потім перепідписують контракти з додатковим нулем. Ну як Тайсон. А потім ниють.
0
-2
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 21:10
Мы же вроде про украинца говорим, причем тут легионер Тайсон?
+1
0
xapyga (Запорожье)
24.09.2020 в 20:29
все это ложь,а если и правда не продаст Суркис перед ЛЧ основного напа,он много не правильного делал,делает,но тут он прав,сезон пусть отыграет,а там видно будет
Ответить
+7
0
avatar
zloyded (Киев)
24.09.2020 в 20:25
Слушать этих журналистов, вбросы в СМИ - себя не уважать!
Ответить
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:42
Пєнісівщина, бо у Каштрата запахло смаженим.
Ответить
+3
-2
paramon7 (Запорожье)
24.09.2020 в 20:25
Супряга пока сыроват, мягко говоря) поэтому 12 млн достойная плата. Но как написано, хотят через аренду с правом выкупа, поэтому непонятно сколько сразу капнет за аренду. Плюс давайте не будем забывать,что других напов у нас нет. А успеем ли купить на замену кого-то - большой вопрос.
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:26
Не встигнемо,
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:19
Супряга не продається. Після ЛЧ та Євро-21 буде коштувати під 20 ку.
Ответить
+6
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
24.09.2020 в 20:20
Суркис,Вы ли это?)))
Ответить
+3
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:21
Я, а ти чиїх холоп будеш, невже шістка Леонідовича?
+5
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
24.09.2020 в 20:23
Холопа ты у себя в зеркале видишь,клоун ты,с тобой весело)
Ответить
+4
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:30
Я люстерком не користуюся. на відміну від тебе, дєвочка.
+5
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
24.09.2020 в 20:38
Девочка-это ты бокасса,такой обидчивый Ты что,бомж,что даже зеркала нет?)))
Ответить
+1
-4
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 20:39
...под 20-ку грн?
Ответить
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:40
20 грн - це вартість СупєрВіті Коваленка.
+4
-3
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 21:02
Если сравнивать с Коваленко, то Супряга - пока никто...
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 21:06
Досягнення Коваленка?
0
-2
avatar
ascent (Луксор)
24.09.2020 в 21:17
21 игра в ЛЧ; 20 - ЛЕ; 26 - за сборную Украины (17 оф игр); 34 - гола (всего)...
+1
0
storm_ua (Николаев)
24.09.2020 в 20:19
А куда родители таланта смотрят. Бежать в европу пока приглашают.
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+2
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.09.2020 в 20:21
Це тільки в смоктарі звикли йти в Європу шляхом Матузалема, наплювавши на контракт.))) Продавайте своїх Чорних Сов, які вже скулять та ниють безкінечно!
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+5
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
24.09.2020 в 20:13
12 плюс бонусы=норм. Суркис из-за своей жадности мешает развитию молодого таланта.
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+2
-5


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