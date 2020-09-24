Болонья предложила за Супрягу 12 млн евро плюс бонусы. Суркис хочет больше

"Болонья" продолжает вести переговоры по нападающему " Динамо " Владиславу Супряге.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "Болонья" предложила киевлянам за игрока 12 млн евро с возможными бонусами. При этом, итальянский клуб хочет оформить трансфер через аренду с правом обязательного выкупа.

Впрочем, президент Динамо Игорь Суркис пока что не идет на уступки и хочет получить за форварда 15 млн евро.

В любом случае, стороны в ближайшее время должны будут либо форсировать переговоры, либо отказаться от потенциального трансфера, так как трансферное окно в Италии закрывается 5 октября.

Напомним, что в стартовавшем сезоне Супряга в 6 матчах за "Динамо" забил 3 гола и сделал 1 ассист.