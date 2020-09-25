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Пятенко убежден, что Десна не наиграла на поражение
Если бы не удаление...
Тренер Владимир Пятенко подытожил ТК Футбол дебютное выступление черниговской "
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"Десна" не наиграла на поражение. С той игрой, что мы видели, выглядели солидно. Видно, что футболисты не боятся никого. Играют против "Шахтера" и "Динамо", высоко прессингуют.
Если бы не удаление, "Десна" могла претендовать на дополнительное время, и на победу, - уверен эксперт.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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beatles (Крижопіль)
25.09.2020 в 10:01
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