Пятенко убежден, что Десна не наиграла на поражение

Тренер Владимир Пятенко подытожил ТК Футбол дебютное выступление черниговской " Десны " в Лиге Европы - поражение от "Вольфсбурга" 0:2.

"Десна" не наиграла на поражение. С той игрой, что мы видели, выглядели солидно. Видно, что футболисты не боятся никого. Играют против "Шахтера" и "Динамо", высоко прессингуют.

Если бы не удаление, "Десна" могла претендовать на дополнительное время, и на победу, - уверен эксперт.