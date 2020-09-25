  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пятенко убежден, что Десна не наиграла на поражение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятенко убежден, что Десна не наиграла на поражение

Премьер-лига
(1 голосов)

Если бы не удаление...

Пятенко убежден, что Десна не наиграла на поражение
Новина українською

Тренер Владимир Пятенко подытожил ТК Футбол дебютное выступление черниговской "Десны" в Лиге Европы - поражение от "Вольфсбурга" 0:2.

Читайте такжеВольфсбург - Десна 2:0. Видео голов и обзор матча

"Десна" не наиграла на поражение. С той игрой, что мы видели, выглядели солидно. Видно, что футболисты не боятся никого. Играют против "Шахтера" и "Динамо", высоко прессингуют.

Если бы не удаление, "Десна" могла претендовать на дополнительное время, и на победу, - уверен эксперт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Пятенко Лига Европы Десна (Чернигов) Вольфсб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
beatles (Крижопіль)
25.09.2020 в 10:01
То на что наиграла Десна громогласно показывает табло! Отвергать очевидное конечно же можно, вот только смысла в этом очень не много!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...