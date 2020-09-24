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Вольфсбург - Десна 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Путь команды Рябоконя оказался недолгим

Вольфсбург - Десна 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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Черниговская "Десна" сегодня дебютирует в еврокубках. В соперниках - грозный "Вольфсбург".

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Именно немецкая сторона, которая сегодня играет дома, открыла счет. После розыгрыша углового точный удар нанес Гиловаги. "Вольфсбург" доминировал, а после удаления Тамма шансы "Десны" стали равняться нулю. Гол хозяев на последней минуте стал финальным аккордом для "северян" - черниговский клуб быстро вылетает из еврокубков.

Гол Гиловаги

Гол Гинчека

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В статье: Десна (Чернигов) Вольфсбург
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