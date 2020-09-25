Директор Болоньи заметил новые сложности с подписанием нападающего Динамо

Спортивный директор итальянской "Болоньи" Рикардо Бигон рассказал, как продвигается процесс подписания форварда " Динамо " Владислава Супряги.

Есть предложение от нас " Динамо ". В любом случае мы бы говорили о футболисте, который должен вырасти. По этой причине, если существуют экономические условия, связанные со стоимостью контракта игрока, мы завершим переговоры. Если он не перейдет в наш клуб, это будет потому, что оценка будет слишком высокой по сравнению с нашими рамками.

Возможность "Динамо" выйти в групповой этап Лиги чемпионов и получение дохода от европейских соревнований может все усложнить. Если трансфер Супряги не будет оформлен, найти другого похожего на него игрока будет непросто. Форвард "Болоньи" Федерико Сантандер - качественный игрок, но тренер решает, кого и как использовать.

Уже обсуждены все бонусы и другие финансовые условия. Тренер выразил сомнения по поводу Сантандера. Я всегда разговариваю с тренером. Выясняется, что игрок с определенными характеристиками мог бы подойти команде. Если бы тренер использовал Сантандера, считал бы его полезным для команды, он бы этого не сделал. Мы видим, что стакан наполовину полон относительно набора атакующих игроков, мы хотели бы восполнить этот недостаток.

В прошлом году "Болонья" подписала множество игроков, многие из них моложе 23 года. Конечно, молодежный проект требует времени, но я чувствую огромное удовольствие и энтузиазм, и это дает мне толчок. Дайте нам время развить эту идею, - цитирует Tuttomercatoweb.