Минай - Динамо 0:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Минай - Динамо, которые встречались в четвертом туре Чемпионата Украины. Уже в начале встречи закарпатцы остались в меньшинстве - Павлыш получил красную да еще и привез пенальти. Вербич с отметки не переиграл Поповича, но счет был открыт на 36-й - отличился Андриевским. До перерыва Цыганков удвоил преимущество, а во втором тайме Вербич оформил разгром, а Матич «с паса» Миколенко забил в свои ворота четвертый мяч.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 4-й тур

26 сентября. Киев. «Олимпийский»

Минай - Динамо 0: 4

Голы: Андриевский 36, Цыганков 41, Вербич 59, Матич 69 аг

На 15-й Вербич не реализовал пенальти