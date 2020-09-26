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Минай - Динамо 0:4. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Минай - Динамо, Чемпионат Украины, 26 сентября 2020

Минай - Динамо 0:4. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Минай - Динамо, которые встречались в четвертом туре Чемпионата Украины. Уже в начале встречи закарпатцы остались в меньшинстве - Павлыш получил красную да еще и привез пенальти. Вербич с отметки не переиграл Поповича, но счет был открыт на 36-й - отличился Андриевским. До перерыва Цыганков удвоил преимущество, а во втором тайме Вербич оформил разгром, а Матич «с паса» Миколенко забил в свои ворота четвертый мяч.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 4-й тур
26 сентября. Киев. «Олимпийский»
Минай - Динамо 0: 4
Голы: Андриевский 36, Цыганков 41, Вербич 59, Матич 69 аг
На 15-й Вербич не реализовал пенальти

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский Виктор Цыганков ФК Минай Беньямин Вербич
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Комментарии (1)
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маматрахер228 (Киев)
26.09.2020 в 17:01
Динамо цари, Минай днари
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