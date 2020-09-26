Ворскла - ФК Мариуполь 0:0. Видеообзор матча

В рамках 4-го тура чемпионата Украины "Ворскла" сыграла в нулевую ничью с "Мариуполем". Подопечные Юрия Максимова впервые в этом сезоне потеряли очки (до этого были три победы). Нули на табло совершенно не отражают ситуацию на поле, команды ярко и остро атаковали, и только чудом не расписались в воротах друг друга. Довольно неожиданно, но после четырех туров полтавчане и азовцы занимают вторую и третью строчку в турнирной таблице текущего сезона УПЛ.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Ассистенты: Александр Холодинский (Харьковская область), Евгений Петраков (Киев)

Ворскла - ФК Мариуполь 0:0

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу, Александр Скляр, Владислав Кулач (Денис Васин 66), Руслан Степанюк (Павел Ребенок 66), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков (Никита Петерман 81), Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Топалов (Даниил Игнатенко 81), Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Алексей Кащук 69), Артём Бондаренко, Игорь Кирюханцев, Петр Стасюк, Даниил Сикан (Андрей Кулаков 63)

Предупреждения: Александр Скляр 49, Давид Пуцлин 90+1 - Алексей Быков 17, Евгений Гальчук 20, Даниил Сикан 49, Дмитрий Топалов 53, Никита Петерман 90+1, Никита Петерман 90+5

Удалён: Никита Петерман 90+1 (вторая жёлтая)