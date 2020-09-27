Скрипник о разгроме Львова: С учётом корректировок игра меняется

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился мыслями после разгромной победы над "Львовом" в матче 4-го тура УПЛ.

- Могу подчеркнуть, что выездные игры во Львове были для нас трудны. Вспомним прошлогоднюю игру, при таких погодных условиях. Команда старалась сегодня. План был – забить быстрый гол, с этим справились. Вышло даже забить дважды в начале матча. Обрели уверенность, и стали показывать тот футбол, который любим. Большой комплимент агрономам, при такой погоде поле было в отличном состоянии.

Команда приехала с настроем, и заслужено выиграла. Расстраивает тот факт, что во втором тайме получили ненужные жёлтые карточки. Но это говорит о том, что команда соперника стала активно атаковать. Думаю, что эта победа нам только придала уверенности.

- После первого тайма счёт был уже 5:0. Что сказали в перерыве ребятам?

- Добавил мотивации. Сказал, чтобы старались не пропустить, не получать ненужные жёлтые карточки, но, к сожалению, не без этого сегодня. Дали игровое время ребятам, которые по тем или иным причинам пропустили некоторое время. С учётом корректировок игра меняется. Но мы довольны результатом. Хочу пожелать удачи "Львову" в следующих матчах чемпионата.

- Вопрос по Александру Гладкому. Он, так сказать, вернулся домой, долгое время отыграл здесь. Оформил дубль в сегодняшнем матче. Как вы оцениваете его игру?

- Мы для этого и подписывали с ним контракт (улыбается). Он достаточно опытный. Есть техника, чувство игры, хорошее сотрудничество с остальными игроками. Нам нравится его игра. Те 2 гола, которые он забил – нам помогли.