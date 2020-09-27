Забивают даже без Филиппова. Десна - Рух 3:1

Обе команды посреди текущей недели провели официальные матчи, завершив их с разным настроением: "Десна" вылетела из Лиги Европы, уступив в Германии "Вольфсбургу", а "Рух" взял дебютный балл на уровне УПЛ, отобрав очки у "Шахтёра".

Александр Рябоконь провёл небольшую ротацию, выпустив в старте Ермакова, Мудрика и даже Дегтярёва. Львовяне решили никого не менять, хоть коуч "Руха" Иван Федык перед игрой выражал беспокойство физикой команды.

Матч начался по сценарию "Десны", которая практически тотально владела мячом. Не сказать, что у "Руха" были проблемы в обороне, но это не уберегло гостей от пропущеного: мяч нашёл руку Глихи на линии вратарской - Тотовицкий реализовал пенальти.

Гол стал катализатором для львовян заиграть активнее впереди. Моментов хватало. Ещё бы реализация не подводила, тогда можно было бы ожидать интригующего матча. Так же: Климчук не обработал мяч перед Пастом; Кухаревич с десяти метров без сопротивления пробил мимо рамки; Климчуку с шестнадцати метров не дал пробить Конопля, видимо, сфолив на нём.

Только на исходе получаса игры "Рух" реализовал свой момент: всё тот же Климчук замкнул фланговую подачу.

До конца первого тайма футбол шёл практически на равных. "Десна" впереди была опасней и забила второй раз ещё до наступления перерыва: Дегтярёв реализовал выход один на один.

Ещё до ухода в раздевалку Дуць должен был сравнивать счёт. Мяч нашёл (именно нашёл) центрбека на линии вратарской, однако капитан львовян в прямом смысле отвернулся от него и потерял возможность для удара.

Во втором тайме "Десна" вроде бы контролировала ход матча, но всего лишь минимальное преимущество оставляло вопросы. Последние сомнения развеялись за два десятка минут до финального свистка: Будковский в не свойственной себе манере в два касания - принял и пробил - разобрался с фланговой подачей Калитвинцева.

"Рух" в финале игры пытался даже атаковать, но из опасных ситуаций можно вспомнить разве что удар Русина метров с пятнадцати - Паст в прыжке справился.

Гостям нужно отдать должное за попытку сопротивления. Но чувствуется, что на данный момент соперники находятся в разных весовых категориях. У "Десны" оказалось, что есть кому забивать даже без проданного Александра Филиппова. Но не спешите радоваться: мы говорим пока не о тенденции, а единичном случае.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов

Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)

Ассистенты: Максим Чос (Киев), Александр Беркут (Симферополь)

Десна - Рух 3:1

Голы: Андрей Тотовицкий 13 (пен.), Максим Дегтярёв 45, Филипп Будковский 72 - Юрий Климчук 30

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Михаил Мудрик (Владислав Калитвинцев 61), Андрей Тотовицкий (Сергей Старенький 90), Андрей Мостовой (Павел Полегенько 90+2), Алексей Гуцуляк (Илья Шевцов 90+2), Ефим Конопля, Максим Дегтярёв (Филипп Будковский 61)

Рух: Александр Бандура, Игорь Дуць, Юрий Климчук (Богдан Бойчук 74), Эрик Глига, Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Иван Брикнер (Иван Калюжный 61), Юрий Копина (Владимир Заставный 41), Вадим Парамонов, Андрей Кухарук, Николай Кухаревич (Эрнест Антви 74)

Предупреждения: Андрей Мостовой 9, Виталий Ермаков 45+1, Филипп Будковский 77, Ефим Конопля 87 - Андрей Кухарук 2, Эрик Глига 13, Николай Кухаревич 26