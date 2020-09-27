  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Забивают даже без Филиппова. Десна - Рух 3:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забивают даже без Филиппова. Десна - Рух 3:1

Премьер-лига
(2 голосов)

"Северяне" во втором домашнем матче подряд побеждают 3:1

Забивают даже без Филиппова. Десна - Рух 3:1
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды посреди текущей недели провели официальные матчи, завершив их с разным настроением: "Десна" вылетела из Лиги Европы, уступив в Германии "Вольфсбургу", а "Рух" взял дебютный балл на уровне УПЛ, отобрав очки у "Шахтёра".

Александр Рябоконь провёл небольшую ротацию, выпустив в старте Ермакова, Мудрика и даже Дегтярёва. Львовяне решили никого не менять, хоть коуч "Руха" Иван Федык перед игрой выражал беспокойство физикой команды.

Матч начался по сценарию "Десны", которая практически тотально владела мячом. Не сказать, что у "Руха" были проблемы в обороне, но это не уберегло гостей от пропущеного: мяч нашёл руку Глихи на линии вратарской - Тотовицкий реализовал пенальти.

Гол стал катализатором для львовян заиграть активнее впереди. Моментов хватало. Ещё бы реализация не подводила, тогда можно было бы ожидать интригующего матча. Так же: Климчук не обработал мяч перед Пастом; Кухаревич с десяти метров без сопротивления пробил мимо рамки; Климчуку с шестнадцати метров не дал пробить Конопля, видимо, сфолив на нём.

Только на исходе получаса игры "Рух" реализовал свой момент: всё тот же Климчук замкнул фланговую подачу.

До конца первого тайма футбол шёл практически на равных. "Десна" впереди была опасней и забила второй раз ещё до наступления перерыва: Дегтярёв реализовал выход один на один.

Ещё до ухода в раздевалку Дуць должен был сравнивать счёт. Мяч нашёл (именно нашёл) центрбека на линии вратарской, однако капитан львовян в прямом смысле отвернулся от него и потерял возможность для удара.

Во втором тайме "Десна" вроде бы контролировала ход матча, но всего лишь минимальное преимущество оставляло вопросы. Последние сомнения развеялись за два десятка минут до финального свистка: Будковский в не свойственной себе манере в два касания - принял и пробил - разобрался с фланговой подачей Калитвинцева.

"Рух" в финале игры пытался даже атаковать, но из опасных ситуаций можно вспомнить разве что удар Русина метров с пятнадцати - Паст в прыжке справился.

Гостям нужно отдать должное за попытку сопротивления. Но чувствуется, что на данный момент соперники находятся в разных весовых категориях. У "Десны" оказалось, что есть кому забивать даже без проданного Александра Филиппова. Но не спешите радоваться: мы говорим пока не о тенденции, а единичном случае.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)
Ассистенты: Максим Чос (Киев), Александр Беркут (Симферополь)
Десна - Рух 3:1
Голы: Андрей Тотовицкий 13 (пен.), Максим Дегтярёв 45, Филипп Будковский 72 - Юрий Климчук 30
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Михаил Мудрик (Владислав Калитвинцев 61), Андрей Тотовицкий (Сергей Старенький 90), Андрей Мостовой (Павел Полегенько 90+2), Алексей Гуцуляк (Илья Шевцов 90+2), Ефим Конопля, Максим Дегтярёв (Филипп Будковский 61)
Рух: Александр Бандура, Игорь Дуць, Юрий Климчук (Богдан Бойчук 74), Эрик Глига, Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Иван Брикнер (Иван Калюжный 61), Юрий Копина (Владимир Заставный 41), Вадим Парамонов, Андрей Кухарук, Николай Кухаревич (Эрнест Антви 74)
Предупреждения: Андрей Мостовой 9, Виталий Ермаков 45+1, Филипп Будковский 77, Ефим Конопля 87 - Андрей Кухарук 2, Эрик Глига 13, Николай Кухаревич 26

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (17)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
usovvictor (Kharkov)
27.09.2020 в 21:47
...Рух неплохо, но на своих ошибках и проиграл, ... - спешка спешка спешка, ...и потери, итог на табло. Ну а Десна очень мастеровито воспльзовалось, качество не отнимешь...
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
27.09.2020 в 21:42
взяли победу там где необходимо. игра так себе. много брака. с шахтером так не пройдет. это и волнует.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
27.09.2020 в 21:36
Победили все сильнейшие!
Ответить
+1
-1
Yurget (Чернигов)
27.09.2020 в 21:40
Крім "Колоса".
Ответить
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
27.09.2020 в 21:42
у колоса нет длинной лавки.
0
-2
pilips111 (Чернигов)
27.09.2020 в 21:32
Рух смотрелся неплохо. Десну с победой. Как деревянный Будькивский сумел остановить мяч и точно пробить не понимаю).
Ответить
+1
-5
avatar
Кююмалайнен (Київ)
27.09.2020 в 21:31
В следующем туре Десну ждет проверка на прочность. Если не ошибаюсь, у шахты они еще не выигрывали - нужно брать кротов, пока они "тепленькие", никакущие...
Ответить
+2
0
Yurget (Чернигов)
27.09.2020 в 21:29
Всех с победой! Как заказать у транслятора интешум вместо коментатора шизофреника?
Ответить
+1
-3
avatar
Prideman (Lviv)
27.09.2020 в 21:30
Простіше звук виключити. Не здогадався?)
Ответить
+1
-1
Yurget (Чернигов)
27.09.2020 в 21:37
Виключив, але вболівальників не чути(((
+1
-1
avatar
Байкал (Lviv)
27.09.2020 в 21:29
Нажаль ,рівень майстерності гравців Руху і кваліфікація їх тренера не дозволяє на рівних грати з командами УПЛ на протязі декількох матчів поспіль. Доля Руху буде визначатися в матчах з ФК Львовом і новачками УПЛ.
Ответить
+2
0
avatar
Prideman (Lviv)
27.09.2020 в 21:30
Думаю не вилетить Рух. Вилетить пфк
Ответить
0
0
avatar
Байкал (Lviv)
27.09.2020 в 21:30
Подивимось що буде 3 жовтня
0
0
avatar
Prideman (Lviv)
27.09.2020 в 21:32
Ну якщо вже не вигравати в таких, як пфк, то в УПЛ тоді нічого взагалі робити.
0
0
avatar
Prideman (Lviv)
27.09.2020 в 21:27
Проблеми в обороні і в... тренері. Взяли Стаменковіча і Гліха, а вони нічим не кращі від тих, що грали в 1 лізі. Для чого їх було підписувати, для мене загадка. Треба підсилювати буде оборону. Обов'язково. Плюс реалізація моментів, ну і тренер. Думаю ГК довго такі результати терпіти не буде, ще максимум 3-4 тури. Десну з перемогою. Шкода тільки, що з німцями так не реалізовували свої моменти, залетіло фактично все, що могло залетіти.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
27.09.2020 в 21:24
Ну и славненько !! Всех с победой !!!
Ответить
+2
-4
Saturn (Киев)
27.09.2020 в 21:22
С победой, Десна!
Ответить
+2
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...