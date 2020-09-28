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Тайсон: Можете быть уверены, что Шахтер будет бороться за титул

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки прервали серию из двух неудачных игр

Тайсон: Можете быть уверены, что Шахтер будет бороться за титул
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тайсон поделился мнением о матче 4-го тура УПЛ с "Олимпиком" (2:0).

"Сложная игра. В первом тайме не удавалось забить гол, но мы долго ждали этой победы и хорошо, что нам удалось ее одержать.

Надеемся, что снова вернемся на выигрышный путь. Хочу поздравить весь коллектив, наших болельщиков, которые поддерживают нас сейчас на расстоянии. Вы можете быть уверены, что "Шахтер" будет бороться за титул", - сказал Тайсон.

Напомним, что после 4-х туров УПЛ в активе "горняков" 8 пунктов и третье место в турнирной таблице.

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В статье: Тайсон Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (1)
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маматрахер228 (Киев)
28.09.2020 в 23:10
НЕТ ДИНАМО ЧЕМПИОН
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