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ТаТоТаке: Болонья дает за Супрягу 12+3 млн евро, Динамо хочет больше

Премьер-лига
(1 голосов)

Ждать окончания мыльной оперы осталось недолго

ТаТоТаке: Болонья дает за Супрягу 12+3 млн евро, Динамо хочет больше
Новина українською

Журналист программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, как идут переговоры по возможному трансферу форварда "Динамо" Владислава Супряги в итальянскую "Болонью".

По словам инсайдера, "Болонья" остается единственным реальным претендентом на игрока в это трансферное окно.

Сначала в переговорах фигурировала сумма 8 млн евро + 2 млн бонусами (за определенное количество проведенных игроком матчей), однако сейчас ставки "Болоньи" возросли до суммы 12+3 млн евро.

При этом, "Динамо" настаивает на своем и хочет выручить за игрока 20 млн евро.

Также стоит отметить, что в своих недавних заявлениях представители итальянского клуба дали понять, что вряд ли будут больше играть на повышение и ждут окончательного решения "Динамо". Ожидается, что свой окончательный ответ руководство киевлян даст после ответного матча плей-офф Лиги чемпионов с "Гентом".

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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