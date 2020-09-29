ТаТоТаке: Болонья дает за Супрягу 12+3 млн евро, Динамо хочет больше

Журналист программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, как идут переговоры по возможному трансферу форварда " Динамо " Владислава Супряги в итальянскую "Болонью".

По словам инсайдера, "Болонья" остается единственным реальным претендентом на игрока в это трансферное окно.

Сначала в переговорах фигурировала сумма 8 млн евро + 2 млн бонусами (за определенное количество проведенных игроком матчей), однако сейчас ставки "Болоньи" возросли до суммы 12+3 млн евро.

При этом, "Динамо" настаивает на своем и хочет выручить за игрока 20 млн евро.