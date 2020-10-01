Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
5-й тур УПЛ пройдет под лозунгом #язачеснугру
Идея от УПЛ
5-й тур
Футболисты всех клубов Лиги выйдут на поле в символических футболках, капитаны команд обменяются вымпелами в знак солидарности и поддержки принципов fair play.
Напомним, что матчи 5-го тура УПЛ состоятся 3-4 октября.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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