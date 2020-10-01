5-й тур УПЛ пройдет под лозунгом #язачеснугру

5-й тур УПЛ , который состоится на этих выходных, пройдет под лозунгом #язачеснугру.

Футболисты всех клубов Лиги выйдут на поле в символических футболках, капитаны команд обменяются вымпелами в знак солидарности и поддержки принципов fair play.

Напомним, что матчи 5-го тура УПЛ состоятся 3-4 октября.