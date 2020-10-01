  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 5-й тур УПЛ пройдет под лозунгом #язачеснугру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

5-й тур УПЛ пройдет под лозунгом #язачеснугру

Премьер-лига
(1 голосов)

Идея от УПЛ

5-й тур УПЛ пройдет под лозунгом #язачеснугру
Новина українською

5-й тур УПЛ, который состоится на этих выходных, пройдет под лозунгом #язачеснугру.

Футболисты всех клубов Лиги выйдут на поле в символических футболках, капитаны команд обменяются вымпелами в знак солидарности и поддержки принципов fair play.

Напомним, что матчи 5-го тура УПЛ состоятся 3-4 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...