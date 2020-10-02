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Андрей Воробей оценил шансы Шахтера и Динамо в группах Лиги чемпионов

Премьер-лига
(7 голосов)
Андрей Воробей оценил шансы Шахтера и Динамо в группах Лиги чемпионов
Новина українською

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украин Андрей Воробей рассказал об ожиданиях от участия "Динамо" (с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем") и "горняков" (с "Реалом", "Интером" и Боруссией М) в групповом этапе Лиги чемпионов.

У "Динамо" сложная и интересная группа, но можно бороться. Топ-соперники киевлян по группе переживают не лучшие времена. "Ювентус" и "Барселона" не в лучших кондициях. Интересно, как Мирча Луческу сыграет против них?

Еще год назад, я сказал бы, что в такой группе у "Динамо" нет шансов. Сейчас же шансы на выход из группы у "Динамо" есть, и они неплохие. В "Барселоне" и "Ювентусе" сейчас идет перестройка. Более того, очень интересно будет смотреть противостояние Реброва и Луческу. Эта группа очень интересная.

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Мы понимаем, что "Динамо" сейчас не усилится 3-4 игроками, которые нужны команде. Максимум - один. Если будет два - это из области фантастики. Не думаю, что за такое короткое время кто-то придет и ощутимо усилит игру киевлян.

В группе у "Шахтера" сложности примерно такие же. "Реал" и "Интер" - два явных фаворита. Недавно с миланцами "горняки" играли и знают на своем примере все сильные стороны этого клуба. Будем надеяться, что к тому времени "Шахтер" уже «проснется», игроки выйдут на пик формы и смогут кому-то подножку подставить, побороться за выход из группы. Будет очень сложно, но прежде всего нужно решать вопрос с Боруссией Менхенгладбах.

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В статье: Андрей Воробей Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
1927.kiev.ua

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