Андрей Воробей оценил шансы Шахтера и Динамо в группах Лиги чемпионов

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украин Андрей Воробей рассказал об ожиданиях от участия " Динамо " (с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем") и " горняков " (с "Реалом", "Интером" и Боруссией М) в групповом этапе Лиги чемпионов.

У "Динамо" сложная и интересная группа, но можно бороться. Топ-соперники киевлян по группе переживают не лучшие времена. "Ювентус" и "Барселона" не в лучших кондициях. Интересно, как Мирча Луческу сыграет против них?

Еще год назад, я сказал бы, что в такой группе у "Динамо" нет шансов. Сейчас же шансы на выход из группы у "Динамо" есть, и они неплохие. В "Барселоне" и "Ювентусе" сейчас идет перестройка. Более того, очень интересно будет смотреть противостояние Реброва и Луческу. Эта группа очень интересная.