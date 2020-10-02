Сирота остается в Динамо до лета 2025 года

20-летний защитник киевского " Динамо " Александр Сирота заключил новый контракт с киевским клубом.

Срок действия нового соглашения рассчитан на 5 лет, то есть, до лета 2025-го года.

Отметим, что Сирота является воспитанником академии киевского "Динамо". За первую команду "бело-синих" дебютировал 4 июня 2020 года. Всего на счету защитника 4 матча за основу киевлян.

Напомним, что "Динамо" недавно также подписало новые пятилетние контракты с Александром Тымчиком, Денисом Поповым, Виталием Миколенко и Николаем Шапаренко.