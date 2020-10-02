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Сирота остается в Динамо до лета 2025 года

Премьер-лига
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Киевский клуб продолжает подписывать новые контракты со своей молодежью

Сирота остается в Динамо до лета 2025 года
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20-летний защитник киевского "Динамо" Александр Сирота заключил новый контракт с киевским клубом.

Срок действия нового соглашения рассчитан на 5 лет, то есть, до лета 2025-го года.

Отметим, что Сирота является воспитанником академии киевского "Динамо". За первую команду "бело-синих" дебютировал 4 июня 2020 года. Всего на счету защитника 4 матча за основу киевлян.

Напомним, что "Динамо" недавно также подписало новые пятилетние контракты с Александром Тымчиком, Денисом Поповым, Виталием Миколенко и Николаем Шапаренко.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Сирота
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Источник:
ФК Динамо

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