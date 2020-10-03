Львовское дерби голов не любит. Рух - Львов 0:0

Один из самых депрессивно-иннертных клубов украинского высшего света - ФК "Львов" - вчера взорвал пространство информацией, что база "Карпат" переходит под крыло "сине-золотых". У детища Богдана Копытко до этого не было ничего: поля приходилось арендовать в том числе в Винниках, где теперь тренируется "Рух".

Но после поединка сегодня сложилось впечатление, что появление своего "дома" (похоже, на правах трёхлетней аренды), где можно постоянно тренироваться, очень воодушевило команду. "Львов" не был похож на абсолютно худшую команду, а хоть как-то пытался отвечать "Руху".

Правый край номинальных хозяев, где вынужденно действовал Валерий Федорчук, не справлялся с Кошманом и Филипе. Этот дуэт стабильно нагнетал по своей бровке: между линиями, длинными диагоналями или фланговыми подачами.

Именно "Львов" в первом тайме был опаснее. Один из самых неожиданных моментов, когда Кошман от левой бровки забрасывал за шиворот вратарю. Скорее всего, это была подача, но мяч едва не нырнул под перекладину - Бандура вытащил. Затем Филипе оставили без присмотра при ударе с линии вратарской - мимо. А в конце тайма Шина на линии штрафной подработал и пробил также вне рамки.

Ещё до последнего эпизода "Рух" в нокдаун отправил арбитр: Парамонов потерял концентрацию и упустил Казлаускаса. Литовец после контакта перед штрафной упал - рефери дал защитнику красную. Была ли она там, пускай каждый решает сам.

Нельзя сказать, что удаление начало играть в пользу гостей. Разве что первые несколько минут, пока "жёлто-чёрные" перестраивались, "Львов" выглядел убедительней. Но затем "Рух" ввязался в активную борьбу в центре поля, хоть и потерял в атакующей мощи из-за потери одного игрока.

Весь второй тайм прошёл в борьбе. "Львов" со владения мячом 45% - 55% в дебюте первого тайма к середине второй половины забрал контроль к себе. Но моментов практически не было: лишь редкие попытки обострить: Казлаускас неплохо пробивал при входе в штрафную - прямо в Бандуру; литовец вновь стрелял со стандарта метров с двадцати - после рикошета от Федорчука снаряд ушёл на угловой.

Однако оборона сегодня не просто переигрывала нападение: передняя линия одних и других допускала слишком много брака, поэтому команды могут винить только самих себя, что остроты не хватало.

Матч стоило смотреть ради двух моментов перед финальным свистком. Ныч у ворот "Руха", а Кравчук у ворот "Львова" с линии вратарской замыкали прострельные передачи. Форвард гостей каким-то чудом запустил снаряд над воротами, а защитник "львовян" к своему счастью совсем немного в рамку партнёра по команде Костика не попал.

"Рух" и "Львов" впервые в этом сезоне не пропустили - это плюс. С другой стороны - серии без побед продолжаются. У "сине-золотых львов" полоса уже достигла 18 матчей. У "руховцев" намного скромнее - шесть игр.

Львов. Стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Максим Чертоляс (Херсон)

Рух - ФК Львов 0:0

Рух: Александр Бандура, Игорь Дуць, Валерий Федорчук, Юрий Климчук (Ростислав Русин 81), Эрик Глига, Марьян Мысык (Богдан Бойчук 60), Ярослав Мартынюк, Иван Брикнер, Вадим Парамонов, Андрей Кухарук (Милош Стаменкович 38), Николай Кухаревич (Даниил Кондраков 60)

ФК Львов: Орест Костик, Макс Челич, Шина, Михкель Айнсалу, Игорь Кошман (Рафаэль Сабино 90+2), Донатас Казлаускас, Егор Клименчук, Юрий Кравчук, Максим Грисьо (Ярослав Богунов 46), Пахтман Филипе (Назарий Ныч 65), Маруан Михоби

Предупреждения: Марьян Мысык 32, Игорь Дуць 50 - Максим Грисьо 8

Удаление: Вадим Парамонов 34 (фол последней надежды)