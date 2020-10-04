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Польские СМИ: Испанского форварда Гурника торгует украинский гранд

Премьер-лига
(1 голосов)

Замена Солю или конкурент для Мораеса?

Польские СМИ: Испанского форварда Гурника торгует украинский гранд
Новина українською

Польское издание Przglad Sportowy сообщает, что в ближайшее время "Гурник" из Забже потеряет своего лучшего бомбардира Хесуса Хименеса. На 27-летнего испанского форварда претендует один из украинских грандов. Польские журналисты не называют клуб, но утверждают, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Сам футболист готов к трансферу, поскольку он дает возможность сыграть в Лиге Чемпионов.

Стоит заметить, что Хименес очень сильно начал новый сезон. В семи матчах он отличился шестью мячами. Благодаря его результативности после шести туров "Гурник" является одним из лидеров чемпионата. В прошлом сезоне Хименес забил 12 голов в 37 матчах Екстраклясы.

Хесус является воспитанником "Леганеса", однако в Примере не играл. После в его карьере были скромные "Алькоркон", "Атлетико Пинто", "Ильескас" и "Талавера", выступающие в низших дивизионах чемпионата Испании.

Основной позицией Хименеса, которого transfermarkt оценивает в один миллион евро, является центр нападения, однако он также может сыграть слева в атаке, или оттянутого форварда.

Добавим, что и у "Шахтера", и у "Динамо" есть проблемы с конкуренцией в линии атаки. Киевский клуб на днях расстался с другим испанцем - Франом Солем, который уехал в аренду в "Тенерифе". В клубе остались Супряга и Русин, однако Назарий не пользуется доверием Луческу. У "Шахтера" из номинальных форвардов остается лишь Жуниор Мораес, из-за чего в нападении периодически приходится играть Фернандо или Тете.

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В статье: трансферы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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FC Energy (Новая Каховка)
04.10.2020 в 14:02
Для Шахтера мелковат. У Динамо есть связи в Польше, после нескольких трансферов. Ну и третий, более реальный вариант - утка, продать хотят подороже.
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simargl (Чернигов)
04.10.2020 в 13:55
Интересный и весьма бюджетный вариант. Интересно куда ??
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