Польские СМИ: Испанского форварда Гурника торгует украинский гранд

Польское издание Przglad Sportowy сообщает, что в ближайшее время "Гурник" из Забже потеряет своего лучшего бомбардира Хесуса Хименеса. На 27-летнего испанского форварда претендует один из украинских грандов. Польские журналисты не называют клуб, но утверждают, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Сам футболист готов к трансферу, поскольку он дает возможность сыграть в Лиге Чемпионов.

Стоит заметить, что Хименес очень сильно начал новый сезон. В семи матчах он отличился шестью мячами. Благодаря его результативности после шести туров "Гурник" является одним из лидеров чемпионата. В прошлом сезоне Хименес забил 12 голов в 37 матчах Екстраклясы.

Хесус является воспитанником "Леганеса", однако в Примере не играл. После в его карьере были скромные "Алькоркон", "Атлетико Пинто", "Ильескас" и "Талавера", выступающие в низших дивизионах чемпионата Испании.

Основной позицией Хименеса, которого transfermarkt оценивает в один миллион евро, является центр нападения, однако он также может сыграть слева в атаке, или оттянутого форварда.

Добавим, что и у "Шахтера", и у "Динамо" есть проблемы с конкуренцией в линии атаки. Киевский клуб на днях расстался с другим испанцем - Франом Солем, который уехал в аренду в "Тенерифе". В клубе остались Супряга и Русин, однако Назарий не пользуется доверием Луческу. У "Шахтера" из номинальных форвардов остается лишь Жуниор Мораес, из-за чего в нападении периодически приходится играть Фернандо или Тете.