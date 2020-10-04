Козыряцкий провалил игру. Судейский эксперт проанализировал арбитраж матча Олимпик - Александрия

У Максима Козыряцкого в матче 5-го тура УПЛ "Олимпик" - "Александрия" было несколько моментов, которые требовали судейской мудрости. Но молодой рефери не был безупречным. В двух эпизодах он допустил ошибки, которые заставили эксперта Мирослава Ступара называть такой арбитраж провальным.

В первую очередь, отметим моменты с назначением пенальти в ворота "Олимпика" (90+3-я минута) и удалением Евгения Банады (45-я минута). В случае с одиннадцатиметровым все однозначно – Лебеденко фолил против Третьякова. В случае с удалением эксперт склонен доверять Козыряцкому, ведь Банада фолил и уже после этого действовал не по-спортивному, ударив оппонента по корпусу. Так в футбол не играют.

Проблема Козыряцкого в другом - в том, что он назначил пенальти в ворота "Александрии" на 44-й минуте за игру рукой, которой не было, а также в том, что не назначил одиннадцатиметровый несколькими минутами раньше за откровенный фол в штрафной площаке.

- Мяч после удара Бенито попал в прижатую к корпусу руку Бабогло. Козыряцкий был в хорошей позиции и видел эпизод. Но, наверное, потерял концентрацию внимания – иначе трудно объяснить эту ошибку, которая в итоге, учитывая разницу в количестве голов, стала результативной. Возможно, арбитр расценил, что мяч Бабоглу попал не в левую руку, которая была прижата к корпусу, а в правую, которая была отведена в сторону, - отметил Мирослав Иванович.

- Пенальти в ворота "Александрии" арбитр должен был назначать не тогда, а на 35-й минуте, когда Зотько шел на мяч в штрафной зоне, а Банада держал его двумя руками. Панькив вышел из ворот, столкнулся с Зотько и Иван даже получил травму. Но Банада откровенно фолил, чего арбитр не видел. Был бы ВАР, то этот эпизод, думаю, не остался бы без внимания и наказания для Банады и "Александрии" в целом, - отметил Ступар.

Добавим, что "Олимпик" победил команду Владимира Шарана со счетом 3:2.