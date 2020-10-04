Включил дриблинг Неймара. Гуцуляк накрутил игроков Шахтера и сделал два ассиста. ВИДЕО

В матче 5-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" дома сыграла в результативную ничью с донецким "Шахтером".

Хавбек хозяев Алексей Гуцуляк оформил в этом поединке дубль из ассистов. Сначала 22 летний полузащитник на 17-й минуте принял мяч на левом фланге атаки, на дриблинге обыграл нескольких игроков "горняков" и отдал пас на Мостового, который расписался в воротах голкипера "Шахтера" Андрея Пятова.

А спустя буквально девять минут Гуцуляк уже ассистировал Тотовицкому. Алексей снова эффектно на дриблинге ворвался в штрафную площадку гостей, а Андрей слета прошил стража ворот донецкой команды.