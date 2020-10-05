Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Иван Федык объяснил, что сломало игру Руха в львовском дерби
Но одно очко - позитив
Главный тренер "
Удаление сломало игру. Она и до того состояла не в нашу пользу, в действиях игроков было много сумбура.
Ребята очень хотели получить положительный результат, желание победить било через край. Соответственно, после удаления стало еще сложнее. В меньшинстве у нас были свои моменты. Могли забивать мы, мог и соперник.
Повтор удаления не пересматривал. Если судья удалил нашего игрока, значит, фол тянул на красную. Судейство нет желания обсуждать. Учитывая то, как складывалась игра, одно очко - это все же позитив. А результатом мы, конечно, недовольны.
Напомним, что "Рух" и ПФК "Львов" замыкают турнирную таблицу УПЛ на 13 и 14 позициях соответственно.