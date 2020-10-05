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Иван Федык объяснил, что сломало игру Руха в львовском дерби

Премьер-лига
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Но одно очко - позитив

Иван Федык объяснил, что сломало игру Руха в львовском дерби
Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал безголевую ничью своей команды с ПФК Львов в 5 туре УПЛ.

Удаление сломало игру. Она и до того состояла не в нашу пользу, в действиях игроков было много сумбура.

Ребята очень хотели получить положительный результат, желание победить било через край. Соответственно, после удаления стало еще сложнее. В меньшинстве у нас были свои моменты. Могли забивать мы, мог и соперник.

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Повтор удаления не пересматривал. Если судья удалил нашего игрока, значит, фол тянул на красную. Судейство нет желания обсуждать. Учитывая то, как складывалась игра, одно очко - это все же позитив. А результатом мы, конечно, недовольны.

Напомним, что "Рух" и ПФК "Львов" замыкают турнирную таблицу УПЛ на 13 и 14 позициях соответственно.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) Иван Федык
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Источник:
Рух

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