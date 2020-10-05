Иван Федык объяснил, что сломало игру Руха в львовском дерби

Главный тренер " Руха " Иван Федык прокомментировал безголевую ничью своей команды с ПФК Львов в 5 туре УПЛ.

Удаление сломало игру. Она и до того состояла не в нашу пользу, в действиях игроков было много сумбура.

Ребята очень хотели получить положительный результат, желание победить било через край. Соответственно, после удаления стало еще сложнее. В меньшинстве у нас были свои моменты. Могли забивать мы, мог и соперник.